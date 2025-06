A- A+

PROGRAMAÇÃO São João do Recife 2025: confira a programação do Sítio Trindade desta segunda-feira (23) Localizado no coração de Casa Amarela, o espaço é um dos principais símbolos do ciclo junino da capital

Na véspera de São João, nesta segunda-feira (23), o Sítio Trindade, o polo principal e mais tradicional dos festejos juninos do Recife, recebe uma programação especial que celebra a força da cultura nordestina com muito forró, coco, xote e baião.

Localizado no coração de Casa Amarela, o espaço reúne atrações que vão da tradição à reverência aos grandes mestres da música regional.

No Palco Principal, a festa começa às 18h com o Coco do Rosário, que abre os caminhos com um espetáculo de raízes e ancestralidade.

Às 19h30, Fabiana Pimentinha sobe ao palco com um repertório vibrante, seguido do consagrado Silvério Pessoa, às 21h.

Às 22h30, o palco é do ícone do forró Assisão, que embala a multidão com clássicos do cancioneiro nordestino.

Logo após, à meia-noite, é a vez de Petrúcio Amorim, seguido por Cristina Amaral, que fecha a programação à 1h50 com sua interpretação marcante.



Nos intervalos, DJ Pepe garante a animação sem deixar o ritmo cair.

Na Sala de Reboco, espaço dedicado ao forró pé de serra e à dança coladinha, a noite também é de grandes apresentações.

Allan Carlos abre os trabalhos às 18h, seguido por Andrezza Formiga às 19h30. Às 21h, Bete de Castro traz sua musicalidade ao palco, e às 22h30, Pecinho Amorim dá continuidade ao forró.

À meia-noite, Aleixo dos Oito Baixos encerra a festa.

Confira a programação do São João do Sítio Trindade desta segunda-feira (23)

Palco Principal

18h – Coco do Rosário

19h30 – Fabiana Pimentinha

21h – Silvério Pessoa

22h30 – Assisão

0h – Petrúcio Amorim

1h50 – Cristina Amaral

DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h – Allan Carlos

19h30 – Andrezza Formiga

21h – Bete de Castro

22h30 – Pecinho Amorim

0h – Aleixo dos Oito Baixos



