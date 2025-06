São João 2025: confira a programação desta quinta-feira (19) em Pernambuco

A- A+

Após uma pequena pausa, o São João do Recife retornou com uma programação animada e rica em cultura nesta quarta-feira (18), na Avenida Rio Branco, Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

A celebração na Rio Branco teve início desde o dia 12 de junho e continuou em sequência até o dia 15 deste mês.

A volta de um dos principais polos juninos do estado começou logo cedo. Por volta do meio-dia, o Trio Forró Luado animou a região.

Depois foi o momento das atrações subirem ao palco a partir do final da tarde. Cia Trapiá de Dança, Trio Forró Bombado, Geraldo Maia e Seu Januário fizeram a festa do público que esteve presente.



Veja fotos desta quarta (18) no av. Rio Branco:

A festa continua

O São João do Recife segue a todo vapor com uma programação recheada hoje. No Sítio Trindade, localizado na Zona Norte da cidade, a Orquestra Sinfônica do Recife vai se apresentar, abrindo a festa no principal polo da capital pernambucana.

A Avenida Rio Branco também conta com mais apresentações artísticas. Trio Sanfona do Povo, Grupo de Xaxado Egídio Bezerra, Trio Forró das Cumade, Márcia Pequeno e Regente Joaquim vão conduzir o festejo.

São João no interior

O São João não fica restrito apenas à capital do estado. Pernambucanos e turistas podem curtir as grandes festas no interior.

O Pátio de Eventos, principal polo de Caruaru, no Agreste, tem o dia reservado para a noite católica, com apresentações de Anjos de Resgate e Eliana Ribeiro.

Já no Polo Azulão, os artistas que vão comandar o dia de São João são Visão Noturna, Rolê Alternativo, Dreameld e Nanny Melo.

Em Petrolina, no Sertão do estado, grandes nomes do cenário regional vão agitar o público no Pátio Ana das Carrancas.

Com muito forró, a festa terá a presença de Wesley Safadão, Henry Freitas, Natanzinho Lima, Murilo Huff, Eric Land e Heitor Costa.



Confira a programação de São João desta quinta-feira (18):



RECIFE



Sítio Trindade

Palco Principal

20h – Orquestra Sinfônica do Recife

Avenida Rio Branco, Bairro do Recife

12h – Trio Sanfona do Povo

17h – Grupo de Xaxado Egídio Bezerra

18h – Trio Forró das Cumade

19h30 – Márcia Pequeno

21h – Regente Joaquim



CARUARU



Pátio de Eventos – Noite Católica

Anjos de Resgate

Eliana Ribeiro

Polo Azulão

Visão Noturna

Rolê Alternativo

Dreameld

Nanny Melo



PETROLINA



Pátio Ana das Carrancas

Wesley Safadão

Henry Freitas

Natanzinho Lima

Murilo Huff

Eric Land

Heitor Costa

