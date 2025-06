A- A+

PERIGO São João 2025: Crianças são maioria dos casos de queimados, durante festa junina, no HR Desde 10 de junho, 28 pessoas deram entrada na unidade hospitalar por incidentes com fogos e fogueira

Durante o ciclo junino, é preciso ter cuidado redobrado quanto a possíveis casos de queimaduras, seja com fogueiras ou fogos de artifício. Esses incidentes podem ser irreversíveis, a depender do grau das lesões.

Da última segunda (23) para esta terça-feira (24), seis pessoas com queimaduras deram entrada no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, centro do Recife.



Uma delas foi uma mulher, de aproximadamente 40 anos. Cinco crianças, na faixa de 5 a 6 anos, também precisaram de atendimento médico. O HR possui o maior setor dedicado a esses casos em Pernambuco e é referência neste tipo de atendimento.

Segundo o doutor Marcos Barretto, chefe do setor de queimados do HR, todos os pacientes apresentaram ferimentos nas mãos, seja por acendimento de fogueira ou manuseio incorreto de fogos de artifício, com bomba, estrelinha e chuveirinho. A mulher já recebeu alta médica. Duas crianças ficaram internadas, devido à gravidade dos ferimentos. Três foram liberadas para receber tratamento ambulatorial.

Ao todo, desde o dia 10 de junho, antevéspera de Santo Antônio, 28 pessoas deram entrada no local. Foram 12 adultos e 16 crianças. Quatro adultos ficaram internados e os outros oito receberam atendimento ambulatorial. Já os casos infantis foram os mais graves.

“Até aqui, nós já internamos nove pacientes infantis e mandamos sete para o ambulatório. A situação é preocupante”, disse ele.

Atenção

Barretto pede aos pais e responsáveis pelas crianças que tenham mais atenção quanto ao manuseio de fogos e no que se refere às fogueiras.

“Criança não deve usar fogos de artifício sem ter um adulto junto. A rigor, deveria não usar, mas, muitas vezes, são os próprios pais, tios e amigos que fornecem para eles. Lembre-se que você está dando um artefato que pode lesionar uma criança para o resto da vida”, destacou.

Poucos leitos

Pelo fato de o hospital receber casos de queimaduras o ano inteiro, a quantidade de leitos é pouca. Restam apenas quatro vagas para crianças e duas para mulheres. A parte dos homens está lotada com casos de incidentes por incêndio, descarga elétrica, agressão ou gasolina.

“Os adultos também têm que se conscientizar, na hora do acendimento da fogueira. Hoje é São João ainda. As pessoas vão acender fogueira e soltar fogos. Cuidado com o acendimento e com os combustíveis”, finaliza o especialista.

