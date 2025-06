A- A+

RECIFE São João 2025: Desfile das Bandeiras leva tradição, fé e forró ao Bairro do Recife neste sábado (14) Cortejo junino terá 14 bandeiras, orquestras, grupos culturais e a participação do Ciclofrevo Junino a partir das 14h

A tradição e a religiosidade do ciclo junino tomam conta do Bairro do Recife, na área central da cidade, neste sábado (14), com mais uma edição do Desfile das Bandeiras, que celebra as devoções populares aos santos juninos.

O cortejo, realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura, terá concentração às 14h, na rua Nova, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares. A saída será às 15h30, com destino à rua Rio Branco.

Este ano, o desfile ganha uma novidade. O projeto Ciclofrevo Junino acompanhará todo o trajeto com passistas e brincantes pedalando ao som do forró.

Ao todo, 14 grupos culturais participarão do cortejo, hasteando as bandeiras de São José, Santo Antônio, São João e São Pedro, figuras centrais do ciclo junino. Entre eles, estão o São João da Carroça d'O Bonde, Bloco das Flores, Bandeira de São João Acorda Povo do Cambinda Estrela, Flor do Tamarindo, entre outros.

A animação ficará por conta das orquestras 19 de Fevereiro, Vereda Tropical e Mendes e Sua Orquestra.

História

Criado em 1993, o Desfile das Bandeiras é um dos eventos mais simbólicos do período junino no Recife, reunindo blocos líricos, manifestações populares e fiéis em um ato de celebração e cultura popular.

Serviço

Desfile das Bandeiras Juninas

Data: Sábado, 14 de junho

Concentração: Rua Nova (em frente à Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares), às 14h

Saída do cortejo: 15h30, com destino à rua Rio Branco.

