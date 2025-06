São João 2025: domingo de chuva, forró e tradição na Serra Negra, em Bezerros

A- A+

O São João da Serra Negra, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, teve um domingo (22) regado pela tradição e autenticidade e por muito forró. Nem a chuva impediu o arrasta-pé dos forrozeiros.

No palco principal, os shows ficaram por conta de Walter Lins, Juarez, Higor Henrique, Ciel Santos e Cezinha. Já no palco Cultural, a festa ficou por conta do Trio Asa Branca, Matheus Aboiador e Seu Biu Lourenço, Papanguarte, Emerson Cavalcanti, Elian do Acordeon e Mateus e Catirina.

Em 2023, a partir da Resolução nº 1.897, o São João na Serra Negra foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco pela Assembleia Legislativa do estado (Alepe).

Um dos principais atrativos da festa é o friozinho característico da serra. Segundo a prefeitura de Bezerros, a temperatura média gira em torno dos 16 graus a sensação térmica chega aos 12 graus.

E claro que o São João na Serra Negra segue nesta segunda-feira (23), véspera do dia do santo. A festa continua ao som de Almir Rouche, Assisão, Geraldinho Lins, Irah Caldeira e Nena Queiroga, que se apresentam no palco principal, a partir das 12h.

Já no Cultural, os shows ficam por conta de Samara Costa, Trio Lampião a Gás, Farra dos Tops, Quadrilha Junina É Por Amor e Batalhão 44. As apresentações iniciam a partir das 13h, no anfiteatro.

Os festejos na Serra Negra chegam ao fim no próximo domingo, 29 de junho, dia de São Pedro.



