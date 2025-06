A- A+

SÃO JOÃO 2025 São João 2025: forró autêntico marca Véspera de São João na Serra Negra, em Bezerros Almir Rouche, Assisão, Geraldinho Lins, Irah Caldeira e Nena Queiroga se apresentaram no palco principal do polo

A Véspera de São João na Serra Negra, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, foi marcada por forró autêntico e grandes apresentações musicais, nessa segunda-feira (23).

Um dos grandes atrativos da festa na cidade é o friozinho com temperatura média de 16 graus e sensação térmica que chega a 12 graus — a serra fica a quase mil metros de altitude.

Almir Rouche, Assisão, Geraldinho Lins, Irah Caldeira e Nena Queiroga se apresentaram no palco principal do polo.

No polo cultural, a festa ficou por conta de Samara Costa, Trio Lampião a Gás, Farra dos Tops, Quadrilha Junina É Por Amor e Batalhão 44.

São João na Serra Negra, em Bezerros | Foto: Thiago Fagner/Gecom/PMB

São João na Serra Negra, em Bezerros | Foto: Joelma Silva/Gecom/PMB

São João na Serra Negra, em Bezerros | Foto: Joelma Silva/Gecom/PMB

Uma das festas mais tradicionais do interior de Pernambuco, o São João na Serra Negra faz agora uma pequena pausa, mas retorna já neste próximo fim de semana, na véspera e no dia de São Pedro, o último santo celebrado no ciclo junino.

A programação divulgada pela Prefeitura de Bezerros é a seguinte:

Sábado (28/06)

12h - Luizinho Moreno

14h - Morganna Bernardo

16h - Bruninho Lima

18h - Mestrinho

20h - Geraldo Azevedo

Domingo (29/06)

12h - Amazan

14h - Anderson Alves

16h - Pau no Xote

18h - Petrúcio Amorim

20h - Joyce Alane

Veja também