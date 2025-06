A- A+

São João 2025: forró e brega embalam polos do Barro e Lagoa do Araçá na Véspera de São João Polos descentralizados animaram os forrozeiros na capital pernambucana

A Véspera de São João, essa segunda-feira (23), foi embalada ao som de forró e brega nos polos Barro e Lagoa do Araçá, no Recife.

No Barro, na Zona Oeste da capital pernambucana, o clima junino começou cedinho ao som da banda Pistolão. Depois, foi a vez de Albino Baru, artista escolhido para integrar a programação por meio de voto popular.

Albino, inclusive, apresentou um repertório repleto de ritmos, numa mistura do cumbia ao brega. “Foi uma felicidade maravilhosa estar no Barro. A galera agitou demais! Fiquei muito feliz”, celebrou. Em sua estreia no São João do Recife, Albino apresentou inclusive uma música autoral chamada “Volúpia Espacial”, cujo clipe foi lançado recentemente.

A animação seguiu firme no Polo Lagoa do Araçá, na Zona Sul do Recife. Maestro Spok e sua Orquestra Forróbodó fizeram uma verdadeira viagem instrumental pelos ritmos nordestinos.

A Quenga de Coco botou todo mundo pra arrastar o pé com seu tradicional forró pé de serra. Quem encerrou a noite foi a Banda Espartilho, trazendo o brega recifense com força total, muito romantismo e irreverência até o último acorde.

