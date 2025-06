São João 2025: Jaboatão dá início aos festejos juninos com forró e brega em polos descentralizados

A- A+

Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, deu início aos festejos em homenagem a São João e São Pedro nessa sexta-feira (20), em dois polos desentralizados: Muribeca e Curado IV.

A mistura de forró pé-de-serra, brega romântico e muita animação, contagiou o público pela diversidade das atrações.

Com a proposta de levar a festa para todos os cantos da cidade, a Prefeitura de Jaboatão descentralizou os locais de celebração, espalhando polos fixos e itinerantes por diversos pontos do município.

Além dos polos fixos no Parque da Cidade, em Prazeres, e no espaço do antigo Senai, em Jaboatão Centro, é possível curtir a festa nos polos da Muribeca, Curado II, Curado IV, Marcos Freire e Cavaleiro.

No primeiro dia de festa, quem comandou o arrasta-pé no polo itinerante do Curado IV foi o Xameguinho Nordestino, Xanddy Estilizado, Roginho e os Internacionais do Forró.



Já na Muribeca, a animação ficou por conta de Allan Carlos, Jeanny Cris, Banda Lanjerie e Pikape de Luxo. O prefeito Mano Medeiros destacou a importância dessa festa para a cidade, que celebra uma das mais tradicionais manifestações culturais do Nordeste.

"É com muita alegria que preparamos esta festa linda para que os jaboatonenses possam se divertir com suas famílias, amigos e vizinhos. As pessoas aguardam ansiosas pelo São João. Os festejos estão só começando, e até terça-feira teremos muitas atrações nos polos fixos e itinerantes", afirmou o prefeito.

Neste sábado (21), os shows começam às 18h30 no polo da Muribeca, com apresentações de Banda Mil, Telmo Santiago, Raissa Brito e Denise.

Já no Curado II, as apresentações começam a partir das 19h, com Marcelo Pernambucano, Conde, Amigas do Brega, Magnatas do Forró e Santropê.

No polo de Jaboatão Centro, a diversão começa às 18h30, com os shows de Alysson Príncipe, Felipe & Gabriel, Tayara Andreza e o grande encerramento da noite com Dudu do Acordeon.

