PERNAMBUCO São João 2025: Kauan, da dupla com Matheus, cai durante show em Caruaru; veja vídeo Artista reagiu ao momento com bom humor e arrancou risadas do público

Uma cena no mínimo inusitada surpreendeu o público do São João de Caruaru na noite desta sexta-feira (20). O cantor Kauan, da dupla com Matheus, levou um tombo no palco durante a apresentação no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga, principal polo da festa.

Para quem imagina que o artista iria se constranger com o incidente, no entanto, recebeu muito bom humor de volta.

"Levei um tombo aqui", disse aos risos. "Esse vai virar meme, eu tenho certeza. Essa foi a primeira vez que caí em um show em 15 anos na minha vida. Podem rir, não precisa ficar com vergonha", completou, se direcionando ao público.



Confira o vídeo do momento:

Susto

Após o show, o artista foi às redes sociais revelar que sofreu um leve ferimento na mão e um corte na canela. Ele explicou que caiu em uma máquina que soltava chamas e, no momento, ficou com medo de se ferir mais.

"O pior é que caí em cima de uma máquina de fogo e fiquei com medo de sair um fogo na hora, porque minha cara estava bem em cima. Mas eu me abracei com a máquina e fiquei lá um pouco sem reação. A galera da equipe veio me ajudar e só depois vi que me machuquei quando segurei na caixa para não cair do palco", afirmou.

Apesar do susto, no entanto, o artista tranquilizou os fãs e disse que está bem. "Acontece, gente. Isso é porque estávamos empolgados com o show, a galera cantando, e você fica olhando de um lado para o outro. Estamos sujeitos a isso porque às vezes são palcos que não conhecemos. Graças a Deus está tudo bem. Bora pra frente!", afirmou.

São João de Caruaru

O São João de Caruaru continua com programação neste sábado (21), no Pátio de Eventos. Sobem ao palco Juninho Vaneirão, Forrozão Tropykália, Zé Neto & Cristiano e Henry Freitas.

