SÃO JOÃO São João 2025: lombada eletrônica na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, será desligada Medida, segundo DER-PE, é para garantir mais fluidez no trânsito durante o feriadão

Por conta dos festejos de São João, a lombada eletrônica do quilômetro 10,7 da BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), será desligada durante o feriadão.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) informou que o equipamento, instalado no sentido interior/Recife da rodovia federal, será desligado às 12h da sexta-feira (20), sendo ligado novamente apenas às 5h da quarta-feira (25).

De acordo com o DER-PE, a medida tem caráter excepcional e "visa garantir maior fluidez no tráfego e segurança viária durante o período dos festejos juninos", período em que há um aumento significativo no fluxo de veículos na região em razão dos eventos comemorativos de São João.

"O DER-PE reforça que a ação é temporária e orienta os motoristas a manterem atenção redobrada e respeitarem os limites de velocidade e as normas de trânsito, mesmo com a lombada desativada", afirmou o DER-PE.

