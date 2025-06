A- A+

SÃO JOÃO 2025 São João 2025: Lumiar vence 39⁰ Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas do Recife Tema apresentado pela Lumiar nesta edição do concurso foi "O Casório do Curió"

A quadrilha junina Lumiar, do bairro do Pina, na Zona Sul, foi a grande vencedora da 39ª edição do Concurso de Quadrilha Juninas Adultas do Recife. O resultado foi anunciado na madrugada desta segunda-feira (23), após a segunda noite de apresentações das finalistas.

O tema apresentado pela Lumiar nesta edição do concurso foi "O Casório do Curió". A junina conquistou seu oitavo título.

Em segundo lugar, ficou a quadrilha Origem Nordestina, do Morro da Conceição, na Zona Norte da capital pernambucana.

A terceira colocação foi da Zambuba, de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em quarto, ficou a Dona Matuta, de San Martin, na Zona Oeste do Recife. E em quinto, terminou a Raio de Sol, de Campo Grande, na Zona Norte.

O tema "O Casório do Curió", apresentado pela Lumiar, que ficou em segundo lugar no ano passado, celebrou a literatura de cordel e as narrativas populares do imaginário nordestino.

"É uma felicidade muito grande sagrar nossa quadrilha campeã pela oitava vez neste festival. Chegar ao lugar mais alto deste pódio celebrando o cordel é ainda mais emocionante", declarou o marcador e presidente da quadrilha, Fábio Andrade.

Os cinco grupos vencedores receberão R$ 19,5 mil, R$ 13,5 mil, R$ 10,5 mil, R$ 9 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.

Além disso, destaca a Prefeitura do Recife, responsável pela organização do festival, serão distribuídos prêmios no valor de R$ 750 para as quadrilhas/quadrilheiros que se destacaram nas seguintes categorias: Casamento Origem Nordestina; Coreografia Raio de Sol; Marcador Fábio Santana (Zé Matuto); Trilha Sonora Dona Matuta; Figurino Portal do Sertão; e Desenvolvimento de Tema Dona Matuta.

Junina Lumiar venceu concurso 2025 | Foto: Vanessa Alcântara/PCR

Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

Depois do fim do concurso de juninas adultas, começa nesta segunda-feira (23) a 21ª edição do Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, que confirma o futuro da tradição quadrilheira.

Até terça (24), deverão se apresentar no Pavilhão do Sítio, 17 grupos, cada um com 25 minutos para evolução. O resultado será anunciado ao final do segundo dia de disputas.

O primeiro, o segundo e o terceiro colocados receberão prêmios de R$ 10 mil, R$ 7 mil e R$ 5 mil, respectivamente. Além disso, serão também distribuídos prêmios de R$ 750 para os profissionais de destaque nos principais quesitos de avaliação das quadrilhas: casamento, figurino, trilha sonora, marcador, coreografia e desenvolvimento de tema.

