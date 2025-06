A- A+

Quadrilha São João 2025: Matutinho Dançante ganha 21ª Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis Natural do Ibura, na Zona Sul do Recife, a quadrilha mirim se apresentou com o tema "Mistérios do Sertão: João e Maria"

A quadrilha junina Matutinho Dançante foi a grande vencedora do 21ª Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, promovido pela Prefeitura do Recife até esta terça-feira (24).

Natural do Ibura, na Zona Sul da cidade, a quadrilha mirim se apresentou com o tema “Mistérios do Sertão: João e Maria”, celebrando o imaginário e a tradição oral que perpetua por gerações.

O segundo lugar foi a quadrilha Brincant’s Show, também do Ibura, que contou com a temática “Vitalinos, severinos ou virgulinos, com quem será?” para falar sobre amor e cultura popular.

Já a terceira colocação ficou com a Mirim Matulão, de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A quadrilha abordou a tradição nordestina das benzedeiras com o tema “Eu te benzo, a fé que te cura”.

Quadrilha Matutinho Dançante, campeã do 21ª Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis. Foto: Paulinho Mafe

Brincant's Show, vice-campeã do 21ª Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis. Foto: Paulinho Mafe

A Brincant's Show também levou o prêmio de Melhor Marcador no 21ª Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis. Foto: Paulinho Mafe

Quadrilha Mirim Matulão ficou em terceiro lugar do 21ª Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis. Foto: Paulinho Mafe

A quadrilha Mirim Matulão também conquistou o prêmio de Melhor Casamento no 21ª Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis. Foto: Paulinho Mafe



O primeiro, o segundo e o terceiro colocados receberão prêmios de R$ 10 mil, R$ 7 mil e R$ 5 mil, respectivamente.

Além disso, serão também distribuídos prêmios de R$ 750 para os profissionais de destaque nos principais quesitos de avaliação das quadrilhas: casamento, figurino, marcador, coreografia, desenvolvimento de tema e trilha sonora. As vencedoras foram, respectivamente, as mirins Matulão, Raio de Sol, Brincant’s Show, Coração Mirim, Trapiá e Raio de Sol mais uma vez.

Para Augusto Silva, diretor da Matutinho Dançante, “o espetáculo celebrou as lendas brasileiras, para mostrar que temos uma cultura muito rica, além de muita história para contar”.

“Eu sou a prova viva da importância das quadrilhas. Entrei na Matutinho com 12 anos, sem nenhuma perspectiva de futuro. E essa quadrilha me fez o homem e o profissional que sou hoje, me assegurou futuro. Essa é a importância do movimento quadrilheiro: confirmar nossas tradições, mas também transformar vidas”, disse.

Confira o resultado do 21⁰ Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis:



1⁰ lugar – Matutinho Dançante, do Ibura

Tema - Mistérios do Sertão: Maria e João

2⁰ lugar – Brincant’s Show, do Ibura

Tema - Vitalinos, severinos ou virgulinos, com quem será?

3⁰ lugar – Mirim Matulão Jaboatão

Tema - Eu te benzo, a fé que te cura

Melhor marcador – Mirim Brincantes Show

Melhor figurino – Raio de Sol Mirim

Melhor desenvolvimento de tema – Mirim Trapiá

Melhor coreografia – Coração Mirim

Melhor casamento – Matulão

Melhor Trilha – Raio de Sol

