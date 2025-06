São João 2025: Neoenergia e Corpo de Bombeiros divulgam ações de cuidados para evitar acidentes

A- A+

Perto do período junino, é preciso ter cuidado com diversos fatores que podem apresentar potencial risco de acidentes que podem ser fatais, seja por causa de queimaduras ou choques elétricos.

Pensando nisso, a Neoenergia Pernambuco se juntou ao Corpo de Bombeiros para divulgar, nesta quinta (5), ações preventivas e os trabalhos para que tudo transcorra bem durante as festividades.

Para este ano, a operação envolve mais de 250 profissionais, o que resulta na duplicação do número de equipes nos principais polos juninos do estado.

Alguns operários estarão fixas nos locais com maior concentração de público, como Sítio Trindade, no Recife; Carpina; Limoeiro; Bezerros e região de Serra Negra; Gravatá; Vitória de Santo Antão; Caruaru, no Pátio de Eventos e no Alto do Moura; Santa Cruz do Capibaribe; Arcoverde; Petrolina; Serra Talhada; Salgueiro e Araripina.

A Neoenergia ainda conta com quatro subestações móveis com potência de até 25 mega volt-ampéres (MVA) prontas para atendimento emergencial. Elas ficam localizadas no Recife, Glória do Goitá, Belo Jardim e em Petrolina. Juntas, elas podem suprir a energia de um destes municípios inteiros.

Além disso, segundo o superintendente de operações da Neoenergia, Leonardo Moura, equipes estarão posicionadas estrategicamente para atuar em casos necessários. Ao todo, o investimento foi de R$ 1,6 milhão.

Superintendente de operações da Neoenergia, Leonardo Moura | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“As equipes estarão munidas de ferramental e materiais para efetuar qualquer reparo, caso seja necessário. Seja no Recife ou no interior, nossas equipes estão com os planos em dia, preparadas para atender qualquer festividade prevista nesse período”, disse ele.

Nos municípios

Em Caruaru, cidade considerada a capital do forró, foram instalados cinco transformadores provisórios, no Pátio de Eventos e no Alto do Moura, ampliando a capacidade e garantindo que a energia chegue para as milhares de pessoas que prestigiarão as noites de forró e cultura popular.

Já em Gravatá, um dos destinos mais procurados do Agreste, foram substituídos 11 transformadores por outros novos, de maior potência, assegurando robustez ao sistema elétrico local, que historicamente registra elevação expressiva no consumo durante o mês de junho, principalmente nos condomínios.

Nas cidades de Petrolina, Arcoverde, Carpina, Serra Talhada e Limoeiro, também foram realizadas dezenas de intervenções na rede de distribuição para evitar interrupções no fornecimento durante todo o feriadão.

Ligações clandestinas

Outro ponto abordado pela Neoenergia foi a realização de ligações elétricas clandestinas, ou os populares "macacos", seja nas casas ou nos estabelecimentos comerciais.

Além de ser crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até 4 anos de reclusão, a prática pode resultar em tragédia. Isso pode ser denunciado, através do call center 116 ou WhatsApp 81. 3217-6990. A ligação inadequada será desfeita imediatamente

“As ligações clandestinas promovem situação de risco para quem a faz, porque são feitas com materiais improvisados e fora dos padrões técnicos, colocando em risco a vida das pessoas, inclusive, que convivem ao entorno”, complementou Moura.

Instalação provisória

Proprietários de barracas comerciais que atuam na época junina e desejam fazer ligação provisória devem entrar em contato com a prefeitura do respectivo município, que concederá a documentação que autoriza o uso do solo.

Posteriormente, a pessoa deve acionar a concessionária energética, para informar quais eletrodomésticos usará. Daí, a Neoenergia vai gerar uma fatura referente ao período de uso. Ela deverá ser paga anteriormente à instalação, que será autorizada logo em seguida.

“Aqueles que puderem, façam isso [solicitar a ligação] até cinco dias antes da data que precisa ter aquela energia atendida, para que possamos atender a 100% dessas necessidades e todos possam ter as barracas ligadas”, pede Leonardo.

Segundo o coronel Robson Roberto, diretor-geral de operações do Corpo de Bombeiros, o dever da corporação é atuar na regularização das barracas. Isso evita que casos imprevistos aconteçam.

Coronel Robson Roberto, diretor geral de operações do Corpo de Bombeiros | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“A corporação tem um setor específico e técnico, não só para projetos, mas emissão de atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Para a regularização, os interessados têm que procurar o nosso canal de comunicação [bombeiros.pe.gov.br ou @cbmpeoficial] e a Neoenergia, para que tudo seja alinhado e correto”, relatou ele.

Robson indica, ainda, os principais cuidados para evitar acidentes por queimadura ou elétricos durante o período junino. Entre as dicas estão:

Não soltar serpentinas ou fogos próximos da rede elétrica;

Evitar o uso de drones próximos a fiações, principalmente à noite.

Ações preventivas

Antes da época junina, a Neoenergia investiu em tempo e em pessoal para renovar a rede elétrica, instalar novos equipamentos de proteção e ampliar as cargas dos principais polos dos festejos. Além disso, a empresa atuou em:

250 km de redes de distribuição inspecionadas;

126 religadores telecomandados inspecionados;

16 Subestações inspecionadas;

1.100 podas e 300 manutenções estruturais realizadas.

Outras dicas para um São João seguro

Não faça ligações clandestinas;

Não solte fogos de artifício próximo à rede elétrica;

Mantenha distância de fios e cabos e, ao identificar qualquer situação irregular, entre em contato imediatamente com a distribuidora, através dos canais oficiais de atendimento.

Não pendure cordões de luz ou bandeiras em postes ou estruturas da rede elétrica;

Não acenda fogueira embaixo da rede elétrica.

Veja também