São João 2025: Olinda realiza São João da Inclusão nesta quinta-feira (26), no Clube Atlântico

Olinda promove, nesta quinta-feira (26), o São João da Inclusão, uma festa junina voltada para promover a participação de todas as pessoas, com ou sem deficiência, em um ambiente de alegria, acessibilidade e integração. A celebração será realizada a partir das 9h, no Clube Atlântico, e é gratuita e aberta ao público.

Coordenado pela Secretaria de Saúde do Município, o evento proporcionará uma manhã repleta de atividades lúdicas, brinquedos, apresentações musiciais, de quadrilhas e muito forró.

Entre as atrações estão Cheila & Swing do Pará, Dany Myler e o Trio Pé de Serra.

Durante o evento, serão homenageadas personalidades que contribuem para a promoção da inclusão em Olinda: Emicleide Marciel, Dany Myler, Cheila Swing, Cristiane Castro, Jaqueline Vieira e Rivany Cristine.

O São João da Inclusão reforça o compromisso da cidade com a valorização da diversidade e com a construção de espaços acessíveis, afetivos e acolhedores para toda a população.

