são joão São João 2025: com mãe e avó no palco em Petrolina, Léo Foguete se emociona e comove público Artista dedicou parte da apresentação às duas mulheres que considera pilares de sua trajetória.

O cantor Léo Foguete estreou com pé direito no São João de Petrolina, Sertão de Pernambuco, na noite da sexta-feira (20). A apresentação no entanto, rendeu muita emoção e lágrimas para o público presente, já que o artista subiu ao palco do Pátio de Eventos Ana das Carrancas, principal polo da festa, ao lado da mãe e da avó.

Emocionado, o artista dedicou parte da apresentação às duas mulheres que considera pilares de sua trajetória.

“Cantar aqui sempre foi meu maior sonho. Estar nesse palco, com minha mãe e minha avó comigo, é mais do que eu poderia imaginar. Inclusive, a roupa que estou vestindo hoje foi minha avó quem preparou especialmente para essa noite. Petrolina é a terra dos impossíveis. Se você tem um sonho, acredite", declarou.

Natural de Petrolina, Léo Foguete vem ganhando destaque no cenário musical local. Ele traz um repertório que mistura forró, piseiro e composições autorais. Na noite de sua estreia, o cantor foi bem recebido pelo público, que lotou o pátio para acompanhar sua apresentação.

São João de Petrolina

O São João de Petrolina segue neste sábado (21) com uma programação diversificada, com espaço, inclusive, para nomes em ascensão do cenário regional e nacional.

A lista de programação tem nomes do sertanejo como Gusttavo Lima, Luan Santana, Bruno & Marrone, Jorge & Mateus e Zé Neto & Cristiano. Já o forró está representado por Xand Avião, João Gomes, Mari Fernandez e Calcinha Preta. Das atrações, o estilo mais inovador para o São João é a música eletrônica com Alok.



