REGULARIZAÇÃO São João 2025: Prefeituras precisam solicitar ligações provisórias de energia elétrica para eventos Neoenergia Pernambuco enviou ofício para os municípios solicitando informações e tem realizado reuniões estratégicas com as áreas culturais das principais prefeituras do Estado

Começou a contagem regressiva para a celebração da festa mais esperada pelo povo nordestino, o São João.

Além de Caruaru, considerada a Capital do Forró, Petrolina e Arcoverde, vários outros municípios estão se preparando para os dias de festa.

Muitos deles, inclusive, já começaram a anunciar a programação de shows e eventos.

Para a maior parte dessas programações, é necessário o pedido de ligação provisória de energia elétrica. As ligações devem ser solicitadas com antecedência mínima de 5 dias úteis da realização do evento.

Além das prefeituras, muitos trabalhadores autônomos montam barraquinhas para vendas de comidas, fogos, roupas típicas, bebidas e produtos diversos.

Para a montagem dessas estruturas, também é necessário, na maioria dos casos, a realização de ligações temporárias de energia elétrica.

“Seguindo as normas de segurança, conseguimos mitigar os riscos de acidentes envolvendo a rede elétrica. É muito importante que as Prefeituras, os produtores de eventos e os autônomos respeitem os prazos e solicitem as ligações provisórias de maneira antecipada. Ressaltamos que as ligações clandestinas são um risco para quem faz e para quem está ao redor. Nunca faça uma ligação clandestina e denuncie quem faz através do telefone 116”, afirma Albérico Pires, gerente comercial da Neoenergia Pernambuco.

Regras

A Neoenergia Pernambuco executa ligações provisórias de energia elétrica para atender eventos e festividades com duração de até 30 dias, tais como: eventos temporários, circos, parques de diversões, palanques, comícios, exposições, obras ou similares;

Para atendimento da ligação provisória, faz-se necessário realizar a solicitação com antecedência mínima de cinco dias úteis, sendo o atendimento condicionado à disponibilidade de energia e potência.

Não é permitido um período de ligação provisória superior a 30 dias. Caso a ligação ultrapasse esse prazo, o cliente será orientado a solicitar a conversão do fornecimento provisório em definitivo;

A ligação provisória pode ser realizada com aplicação do equipamento de medição a qual, ao final do período, será realizado o ajuste do consumo a partir da leitura coletada em campo;

No momento do atendimento, o cliente irá receber a fatura caução (estimada) e a de serviço, contudo, quando houver a retirada do equipamento, a leitura será coletada em campo e gerada fatura final para encontro de contas. Neste caso, o cliente poderá ter resíduo de consumo a pagar ou a receber;

É responsabilidade do cliente dispor do seu padrão de entrada para instalação da medição.

