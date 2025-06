A- A+

SÃO JOÃO 2025 São João 2025: Priscila Senna, PV Calado e Henry Freitas animam penúltima noite em Gravatá Pátio de Eventos ficou lotado para a festa na cidade do Agreste pernambucano

Uma multidão se reuniu no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar, nesse domingo (22), para a penúltima noite do São João 2025 de Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

A animação da noite começou com a apresentação da banda Clima Nordestino. Em seguida, a pernambucana Priscila Senna levou o brega para o palco do polo.

PV Calado foi outro que cantou seus hits para o público presente. O encerramento da noite foi com show do fenômeno Henry Freitas, que embalou os forrozeiros com romantismo e energia.

“É gratificante ver o povo feliz, o comércio aquecido, os artistas sendo valorizados e as famílias reunidas para celebrar a tradição. Nosso São João é feito com muito planejamento, cuidado e dedicação, para que Gravatá siga sendo referência nos festejos juninos de Pernambuco”, afirmou o prefeito de Gravatá, Joselito Gomes, que participou da noite de festa ao lado da primeira-dama e secretária de Obras e Serviços Públicos, Viviane Facundes.

