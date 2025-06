A- A+

Apresentações artísticas São João 2025: confira a programação de Arcoverde desta sexta (20) A festa conta com apresentações de músicos ligados ao forró raiz do período junino

O São João 2025 de Arcoverde, no Sertão, conta com uma programação animada nesta sexta-feira (20).

O Polo Multicultural do "Melhor do Interior" está marcado pela força da tradição.

Rey Vaqueiro e Brasas do Forró vão animar o público com a música raiz do São João. A outra atração da noite é Ycaro e Vitório.

Confira a programação do São João de Arcoverde desta sexta-feira (20):



Polo Multicultural

Rey Vaqueiro

Brasas do Forró

Ycaro e Vitório

Polo da Cruz

Local: Cruzeiro Velho



Tião Galvão - 15h

Zezinho do Acordeon - 16h30

Polo Estação da Cultura

Local: Espaço da Memória



Exposição Estações -10h às 15h

Polo do Centro de Gastronomia e Artesanato de Arcoverde (CGA)

Tempero Nordestino - 12h



Veja também