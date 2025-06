São João 2025: confira a programação de Caruaru nesta sexta (20)

A- A+

O São João de Caruaru 2025, considerado o Maior do Mundo, tem uma programação com grandes nomes da música nacional no Pátio de Eventos, nesta sexta-feira (20).

As principais atrações fazem a combinação entre o Forró Pisadinha e o Sertanejo Universitário. Os Barões da Pisadinha representam a versão acelerada do forró, enquanto a dupla Matheus & Kauan traz a música sertaneja.

Além dos dois nomes de peso, o Pátio de Eventos recebe PV Calado e À Vontade.

No Polo Azulão, vão se apresentar Los Cubanos, Carla Alves e Roginho.

Confira a programação principal do São João de Caruaru desta sexta (20):

Pátio de Eventos

Matheus & Kauan

Barões da Pisadinha

PV Calado

À Vontade

Polo Azulão

Los Cubanos

Carla Alves

Roginho

