Agreste São João 2025: confira a programação de Caruaru nesta terça-feira (24) João Gomes é a principal atração do dia

O São João 2025 de Caruaru, no Agreste, continua em festa nesta terça-feira (24).

O público pode acompanhar os shows no Pátio de Eventos e no Alto do Moura.

A principal atração do dia é o pernambucano João Gomes, no Pátio de Eventos.

Confira a programação do São João de Caruaru nesta terça-feira (24):

Pátio de Eventos

Márcia Fellipe

Klever Lemos

João Gomes

Jonas Esticado

Alto do Moura

Forró Brucelose e Gilson Neto

Brasas do Forró

Lucas Aboiador

