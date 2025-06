A- A+

A espera acabou. Um dos momentos do ano mais aguardados pelos nordestinos, o São João 2025 chegou de vez para agitar a celebração tradicional. De sábado (21) até terça-feira (24), dia oficial de São João, Pernambuco está completamente tomado por festa em todos os cantos do estado.

A capital pernambucana se une com municípios do Agreste e Sertão para divertir, emocionar e manter viva a tradição para os próprios pernambucanos e turistas que chegam de todos os cantos do Brasil e do Mundo.

A Folha de Pernambuco separou um roteiro especial da programação completa dos principais polos do Recife (Sítio Trindade e Avenida Rio Branco), Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Gravatá, Serra Negra (Bezerros) e Petrolina.

Recife

A cidade do Recife conta com dois polos principais voltados para o São João. Em Casa Amarela, na Zona Norte, o Sítio Trindade é o grande centro para a celebração junina na capital, enquanto a Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, atrai o público na área central.

Os shows no Sítio Trindade são divididos em dois palcos. No Palco Principal, que reúne a maior quantidade de pessoas, alguns nomes importantes do cenário regional vão se apresentar.

O sábado, por exemplo, tem apresentação de Novinho da Paraíba, um dos homenageados do São João recifense, e Nando Cordel.

Alceu Valença, Silvério Pessoa, Assisão, Petrúcio Amorim, Fafá de Belém e Geraldinho Lins são as outras atrações principais que estarão presentes no São João do Sítio Trindade até terça-feira (24).

Um dos símbolos turísticos do Recife, a Avenida Rio Branco, na área central da cidade, está tomada pelo ciclo junino. Quadrilhas, grupos e cantores de vários ritmos ligados à cultura pernambucana estão confirmados.

Outra homenageada do Recife, a cantora, compositora, produtora cultural e poeta, Bia Marinho, é uma das atrações da Rio Branco.

O polo ainda conta com Pecinho Amorim, As Januárias, Isadora Melo, Banda As Fulô e mais opções.

Caruaru

A pouco mais de 100km de distância, o São João de Caruaru, considerado o Maior do Mundo, tem uma celebração diversa. Com vários polos como opção, a reportagem destaca os três principais: Pátio de Eventos, Polo Azulão e Alto do Moura.

O grande palco do São João de Caruaru, o Pátio de Eventos estará lotado nos quatro dias de programação. O espaço vai reunir nomes gigantes do forró nordestino com músicos de outros gêneros nacionais como o sertanejo.

As principais atrações do Pátio de Eventos são Henry Freitas, Leonardo, Mari Fernandez, Jonas Esticado e João Gomes, além das duplas Zé Neto & Cristiano e Zezé Di Camargo & Luciano.

O Polo Azulão e o Alto do Moura reúnem artistas mais conectados ao público pernambucano. Silvério Pessoa, André Rio, Almir Rouche e Forró Rabo de Saia fazem parte da programação.

Petrolina

Saindo do Agreste e indo ao Sertão, o Pátio Ana das Carrancas, em Petrolina, é uma festa garantida para o público. O São João do município tem uma concentração de alguns dos principais artistas da música no cenário nacional numa mistura de gêneros que contempla a tradição com os ritmos mais atuais.

A lista de programação tem nomes do sertanejo como Gusttavo Lima, Luan Santana, Bruno & Marrone, Jorge & Mateus e Zé Neto & Cristiano. Já o forró está representado por Xand Avião, João Gomes, Mari Fernandez e Calcinha Preta. Das atrações, o estilo mais inovador para o São João é a música eletrônica com Alok.

Jaboatão dos Guararapes

O município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), tem São João em diversos polos.

Entre os artistas que vão compor o palco principal estão a dupla Matheus e Kauan, Tayara Andreza e Dudu do Acordeon.

Os outros polos (Curado 2, Muribeca e Parque da Cidade) também terão nomes importantes desde a música sertaneja até o brega. Israel e Rodolfo, Roberta Miranda, O Conde e Amigas do Brega são alguns dos artistas e cantores que marcam presença.

Gravatá

O município de Gravatá, no Agreste pernambucano, tem programação de sábado (21) até segunda-feira (23). O Pátio de Eventos da cidade começa a receber o público a partir das 19h, todos os dias.

Wesley Safadão é a principal atração do São João de Gravatá. Além do cearense, quem optar por passar o período junino na "Suíça Brasileira" também vai acompanhar Bruno & Marrone, Wallas Arrais, Henry Freitas, Priscila Senna, Mari Fernandez e Helton Lima.

Serra Negra (Bezerros)

O São João de Serra Negra, no município de Bezerros, também no Agreste, tem os dias de programação igual ao de Gravatá, de sábado (21) até segunda-feira (23).

Serra Negra é uma opção para quem busca uma programação com nomes que ressaltam a tradição do São João no estado.

Os destaques são Dudu do Acordeon, Amanda Leão, Cezzinha, Juarez, Almir Rouche, Nena Queiroga e Geraldinho Lins. Vale destacar que os shows começam ao meio-dia e seguem até o período da noite.



Confira a programação completa de São João em Pernambuco:



Sábado (21)

Recife

Sítio Trindade

Palco Principal

18h – Grupo Chinelo de Iaiá

19h30 – Terezinha do Acordeon

21h – Novinho da Paraíba

22h30 – Nando Cordel

0h – Diego Cabral



DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

18h – Trio Magia do Sol

19h30 – Paulo Matricó

21h – Sevy Nascimento

22h30 – Savinho do Acordeon

0h – Rodrigo Raposo



Avenida Rio Branco

12h – Trio Mexe Mexe

16h – Quadrilha Raízes do Rosário

17h – Coco das Estrelas

18h – Agostinho do Acordeon

19h30 – Luciano Magno

21h – André Lins

22h30 – André Macambira

0h – Caetana



Caruaru



Pátio de Eventos

Juninho Vanerão

Forrozão Tropykália

Zé Neto & Cristiano

Henry Freitas



Polo Azulão

Rogéria Dera

Erisson Porto

Almério



Alto do Moura

Forró Vumbora

Sirano & Sirino

Forrozão Chacal



Petrolina



Pátio Ana das Carrancas

Gusttavo Lima

Xand Avião

Alok

João Gomes

Ávine Vinny

Arthurzinho



Jaboatão dos Guararapes



Polo jaboatão (antigo Senai)

Príncipe Alysson

Felipe & Gabriel

Tayara Andreza

Dudu do Acordeon



Polo curado 2 (av. Dolores Duran)

O Conde

Marcelo Pernambucano

Amigas do Brega

Magnatas do Forró

Santrôpê



Polo muribeca

Banda Mil

Telmo Santiago

Raíssa Brito

Denise Lima



Gravatá



Pátio de Eventos (A partir das 19h)

Wesley Safadão

Bruno & Marrone

Wallas Arrais

Enzo Rabelo

Michel Brocador



Serra Negra (Bezerros)



Palco Principal

12h00 – Daniel Gouveia

13h45 – Henrique Barbosa

15h30 – Lady Falcão

16h45 – Cristina Amaral

18h30 – Dudu do Acordeon

20h45 – Amanda Leão



Domingo (22)



Recife



Sítio Trindade



Palco Principal

17h – Ciranda Dengosa

18h20 – Mestre Gennaro

19h50 – Beto Hortis

20h20 – Simara Pires

21h50 – Alceu Valença

DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

17h – Sonnia Aguiar

18h20 – Gilmar Leite

19h50 – Thiago Kehrle

20h20 – Vinil Gonzagueira

21h50 – Fredy e Mary



Avenida Rio Branco

12h – Trio 90 Graus

15h – Carol Levy

16h – Quadrilha Raio de Sol

17h – Coco de Umbigada

18h – Bia Marinho

19h30 – Juba Valença

21h – As Januárias



Caruaru



Pátio de Eventos

Cantor Juarez

Mateus Santos

Leonardo

Zezé Di Camargo & Luciano



Polo Azulão

Cascabulho

Silvério Pessoa

André Rio

Almir Rouche



Alto do Moura

Israel Filho

Banda Aquarius

Forró Rabo de Saia



Petrolina



Pátio Ana das Carrancas

Luan Santana

Bruno & Marrone

Mari Fernandez

Calcinha Preta

Jonas Esticado

Bruno & Denner



Jaboatão dos Guararapes



Polo Jaboatão

Forró de Balançar

Wallace Sales

Thuane

Matheus e Kauan



Gravatá



Pátio de Eventos

Henry Freitas

Priscila Senna

PV Calado

Clima Nordestino



Serra Negra (Bezerros)



Palco Principal

12h00 – Walter Lins

14h00 – Juarez

16h00 – Higor Henrique

18h00 – Ciel Santos

20h00 – Cezzinha



Segunda-feira (23)



Recife



Sítio Trindade



Palco Principal

18h – Coco do Rosário

19h30 – Fabiana Pimentinha

21h – Silvério Pessoa

22h30 – Assisão

0h – Petrúcio Amorim

1h50 – Cristina Amaral

DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

18h – Allan Carlos

19h30 – Andrezza Formiga

21h – Bete de Castro

22h30 – Pecinho Amorim

0h – Aleixo dos Oito Baixos



Avenida Rio Branco

12h – Trio Antônio Paulino

16h – Quadrilha Dona Matuta

17h – Balé Deveras

18h – Trio Siridó

19h30 – Severino dos 8 Baixos

21h – Terezinha do Acordeon

22h30 – Macaco

0h – Isadora Melo



Caruaru



Pátio de Eventos

Daniel

Mari Fernandez

Felipe Amorim



Polo Azulão – Noite Afro

Encontro dos Ogans

Gabriel Sá

Colibri Brasil

Filhos de Ghandy



Alto do Moura

Matheus Lima

Dudu do Acordeon

Alex Júnior



Petrolina



Pátio Ana das Carrancas

Jorge & Mateus

Zé Neto & Cristiano

Lauana Prado

Claudia Leitte

Vitor Fernandes

Pedro Cavalcanti



Jaboatão dos Guararapes



Polo Jaboatão

Maurício Lemos

Banda Luará

Banda Eu, Tu e Elas

Lili Trindade



Polo Parque da Cidade (Prazeres)

Herminho Medeiros

Condinho

Flor de Mel

Roberta Miranda



Gravatá



Pátio de Eventos

Mari Fernandez

Léo Magalhães

Helton Lima

Don Tronxo



Serra Negra (Bezerros)



Palco Principal

12h00 – Almir Rouche

14h00 – Assisão

16h00 – Geraldinho Lins

18h00 – Irah Caldeira

20h00 – Nena Queiroga



Terça-feira (24)



Recife



Sítio Trindade



Palco Principal

17h – Coco do Juremá

18h20 – Liv Moraes

19h50 – Irah Caldeira

20h20 – Fafá de Belém

21h50 – Geraldinho Lins

DJ Pepe nos intervalos



Sala de Reboco

17h – Marinho do Recife

18h20 – Mônica Feijó

19h50 – Roberto Cruz

20h20 – Cylene Araújo

21h40 – Luciano Ferraz



Avenida Rio Branco

12h – Trio Astral

15h – Tintim por Tintim

16h – Quadrilha Junina Lumiar

17h – Raízes do Cangaço

18h – Kelly Rosa

19h30 – Pecinho Amorim

21h – Banda As Fulô



Caruaru



Pátio de Eventos

Márcia Fellipe

Klever Lemos

João Gomes

Jonas Esticado



Alto do Moura

Forró Brucelose e Gilson Neto

Brasas do Forró

Lucas Aboiador



Jaboatão dos Guararapes



Polo Jaboatão

Banda Alegria de Brincar

Alessandra Vieira

Manoel Neto

Brucelose



Polo Parque da Cidade (Prazeres)

Quadrilha Junina Trapiar

Gel e Seus Manos

Banda D’Virote

Israel e Rodolfo

Veja também