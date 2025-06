São João 2025: veja a programação de Gravatá nesta sexta-feira (20)

A- A+

Um dos destinos mais procurados neste período do ano, o São João 2025 de Gravatá tem programação intensa nesta sexta-feira (20).

Quem optar pela cidade do Agreste para curtir o ciclo junino, pode aproveitar os shows a partir das 19h, no Pátio de Eventos do município.

O principal show da noite é da cantora sertaneja Ana Castela.

As outras atrações da noite são Lipe Lucena, Clara Sobral e Ivan Gadelha.

Confira a programação do São João de Gravatá desta sexta (20):

Pátio de Eventos (a partir das 19h)

Ana Castela

Lipe Lucena

Clara Sobral

Ivan Gadelha

Polo da Sanfona (a partir das 17h)

Dudu do Acordeon

Léo do Acordeon

Pau no Xote

Renato Pires

Boi Zangão do Caruá

Os Três Matutos

Junina Traquejo



