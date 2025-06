São João 2025: confira a programação de Petrolina nesta sexta-feira (20)

A- A+

O São João 2025 de Petrolina, no Sertão, tem um dia de mistura de ritmos musicais nesta sexta-feira (20).

A cidade, que fica a mais de 700km de distância do Recife, apresenta uma festa multicultural no Pátio Ana das Carrancas.

O São João tem mistura de nomes famosos do forró nordestino com outros ritmos musicais. Nattan, Léo Foguete, Felipe Amorim, Zé Vaqueiro e Ana Costa representam a renovação do forró no Nordeste

Além dos artistas mais ligados à tradição do São João, o festejo em Petrolina vai contar com a presença do grupo de pagode Menos é Mais.

Confira a programação de Petrolina nesta sexta-feira (20)

Pátio Ana das Carrancas

Nattan

Menos é Mais

Léo Foguete

Felipe Amorim

Zé Vaqueiro

Ana Costa

