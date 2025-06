A- A+

FESTA Ciclo junino: confira programação desta quinta-feira (26) até domingo (29) em Pernambuco O ciclo junino ainda segue no Recife e outros municípios do interior do estado

O dia de São João já passou, mas a cidade do Recife e outros municípios de Pernambuco seguem com uma programação intensa para o final do período junino. Desta quinta-feira (26) até domingo (29), ainda é possível aproveitar o melhor da cultura nordestina.

A capital pernambucana, por exemplo, ganha um novo polo para encerrar o ciclo junino.

Na área central da cidade, o Pátio de São Pedro, no bairro de São José, no Centro do Recife, recebe, a partir desta quinta, uma programação que vai ter Lia de Itamaracá, Maciel Salu, Maciel Melo, Coco dos Pretos e Anastácia entre os destaques nos três dias de festejo. O primeiro dia no local é reservado para a Festa do Fogo.

Além do Pátio de São Pedro, os outros dois polos principais do Recife seguem com apresentações artísticas e culturais nesta semana.

A avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da cidade, inicia na quinta com Trio Estação Nordestina, Coco Santiago, Trio Arranca Rabo, Taca Fogo e Felipe Costta.

Nos dias seguintes, estão entre os artistas que vão agitar o polo: Mevinha Queiroga, Daniel Gonzaga e Sarah Leandro e Forró de Bodocó.

O Sítio Trindade, na Zona Norte do Recife, não tem shows, mas recebe o Festival de Quadrilhas do Recife, a partir das 19h desta quinta. As apresentações artísticas retornam nesta sexta-feira (27).

O Palco Principal ainda recebe Jorge de Altinho, Mestre Ambrósio e Fulô de Mandacaru. No sábado, a partir das 15h, o polo de Casa Amarela também terá uma programação para as crianças no Pavilhão Infantil.

Polos descentralizados

Quem quiser curtir a reta final do período do balancê no Recife pode optar, ainda, pelos polos descentralizados [Programação completa abaixo, junto aos demais polos].

Os devotados a São Pedro alcançam mais cinco bairros: Vila Tamandaré, Poço da Panela, Ibura e Bongi e Brasília Teimosa, que celebrarão dois dias de festa, com cinco a seis shows e apresentações por noite.

Agreste

Não é apenas no Recife que o ciclo junino segue com força. O interior do estado vai continuar atraindo turistas e moradores de outros municípios.

Considerado o "Maior São João do Mundo", Caruaru volta a reunir o público no Pátio de Eventos, nesta sexta (27). Nathalia Calasans, Heitor Costa, Natanzinho Lima e Eric Land são os responsáveis por conduzir a festa.

A programação é encerrada no sábado com Forró Gigante, Jorge de Altinho, Xand Avião, além da dupla sertaneja Bruno e Marrone.

O Polo da Sanfona em Gravatá tem programação nos dois dias do final de semana. A "Suíça Brasileira" conta com artistas ligados à cultura pernambucana e nordestina.

Nádia Maia, Edu Lira, Forró dos Errados e Mestre Ciel (Espetáculo Sopro de Tradição) conduzem a programação no sábado. Já no domingo, será a vez de Banda Pau e Corda, Maurício Meneses, Rabo da Gata, Junina Portal do Agreste e Junina Farrear divertirem o público presente.

O Agreste pernambucano ainda tem como opção o período junino de Serra Negro, no município de Bezerros, com uma programação no final de semana.

O Palco Principal da cidade recebe, no sábado, Luizinho Moreno, Morgana Bernardo, Bruninho Lima, Mestrinho e Geraldo Azevedo. No dia seguinte, Amazan, Anderson Alves, Pau no Xote, Petrúcio Amorim e Joyce Alane completam a festa.

Sertão

Principal polo do Sertão, Petrolina já encerrou sua programação com a passagem do São João. Entretanto, a região tem programação em Arcoverde.

O brega é protagonista do Polo Multicultural, na sexta, com Raphaela Santos. Walkyria Santos e Nágylla Ferreira são as outras atrações do dia. O festejo acaba no sábado com Taty Girl, Zé Cantor, Carlos e Fábio Maciel Kuré.

Confira a programação do período junino desta quinta-feira (26) até domingo (29)



Recife

Quinta-feira (26)

Avenida Rio Branco

12h - Trio Estação Nordestina

17h - Coco Santiago

18h - Trio Arranca Rabo

19h30 - Taca Fogo

21h - Felipe Costta

Sítio Trindade

Festival de Quadrilhas Juninas do Recife

19h - Matutinho

19h40 - Brincant’s Show

20h20 - Raio de Sol

21h - Deveras

21h40 - Raio de Sol Mirim

22h20 - Tradição

23h - Traque

23h40 - Arrocha o Nó

Pátio de São Pedro

Festa do Fogo

18h - Abertura (Cânticos ao ÒRÌSÀ ÈSÙ)

18h30 - Continuação do SIRÈ (cânticos aos Òrìsà, Vodun, Nkise)

20h30 - Cânticos para SÀNGÓ, HEVIOSO e NZAZI (Roda para o REI) e oferecimento do GBÈGÌRÌ (comida votiva predileta de SÀNGÓ)

22h - Encerramento do SIRÈ(Cânticos e Rezas)



Sexta-feira (27)

Sítio Trindade

Palco Principal

18h - Boi de Mainha

19h30 - Rogério Rangel

21h - Nádia Maia

22h30 - Maciel Melo

0h - Jorge de Altinho

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Forró Sensação

19h30 - Azulinho

21h - Chico Balla

22h30 - Ari de Arimatéa

0h - Israel Filho

Avenida Rio Branco

12h - Trio Forró Brasileiro

17h - Coco do Mestre Biu

18h - Trio Fuxico

19h30 - Banda de Pífano Funil-ô

21h - Adiel Luna

22h30 - Mevinha Queiroga

0h - Laís Senna

Pátio de São Pedro

18h - Ciranda Imperial

19h - Caju e Castanha

20h20 - Maciel Salu

21h40 - Lia de Itamaracá

23h - Coruja e seus Tangarás

Poço da Panela

17h - Netas de Selma

19h30 - SIba e a Fuloresta

21h - Banda de Pau e Corda (participação de Isadora Melo)

22h30 - Novinho da Paraíba

0h - Julião e o Forró Suco Elétrico - Juvenil Silva

*DJ Incidental nos intervalos



Ibura

17h - Quadrilha Junina Coração Mirim

18h - Fogo do Amor

19h30 - Tayara Andreza

21h - Henrique Brandão

22h30 - Os Tralhas

0h - PV Calado

*DJ John Johnis nos intervalos

Vila Tamandaré

17h - Cavalo Marinho Boi da Luz de Olinda

18h - Lara Couto

19h30 - Platônica

21h - Gustavo Travassos

22h30 - Petrúcio Amorim

0h - Banda Kitara

*DJ Mão Branca nos intervalos

Bongi

17h - Cia Perna de Palco

18h - Matheus Gaudêncio

19h30 - César Michiles (participação de Jota Michiles)

21h - Cezzinha

22h30 - Benil

0h - Brunessa França

Sábado (28)

Sítio Trindade

Palco principal

18h - Coco dos Pretos

19h30 - Banda Fim de Feira

21h - Joyce Alane

22h30 - Forró na Caixa

0h - Mestre Ambrósio

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Aluizio do Acordeon e Banda

19h30 - Zelyto Madeira

21h - Aracílio Araújo

22h30 - Walkyria Mendes

0h - Cydia Lima

Pavilhão Infantil

15h - Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante

15h40 - Angelo Gabriel

17h - Kelly Benevides

18h20 - Mini Rock

19h40 - Ilana Ventura e Banda

Avenida Rio Branco

12h - Trio Forró Cheiroso

16h - Quadrilha Junina Fusão

17h - Cavalo Marinho Boi Pintado

18h - Trio Pé de Serra Nilza Ângela

19h30 - Ava Guimarães

21h - Vania Airam

22h30 - Zeh Rocha

0h - Daniel Gonzaga

Pátio de São Pedro

18h - Ciranda Mimosa

19h - Tonfil

20h20 - Cascabulho

21h40 - Maciel Melo

23h - Jorge Du Peixe - Baião Granfino

Poço da Panela

17h - Quadrilha Junina Mirim Balancê

18h - Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

19h30 - Martins

21h - Gerlane Lops

22h30 - Regente Joaquim

0h - Banda Flor de Mel

*DJ Incidental nos intervalos

Ibura

17h - Quadrilha Junina Arrocha o Nó

18h - Banda Só Mulheres

19h30 - Condinho

21h - Banda Sétima Dose

22h30 - Forró Vumbora

0h - Victor Leão

*DJ John Johnis nos intervalos

Vila Tamandaré

16h - Pernambucaneando

17h - Cia Pe-Nambuco de Dança - Espetáculo Catirinada

18h - Iran Carlos

19h30 - Nonô Germano

21h - Lekinho Campos

22h30 - Os Neiffs

0h - As Comandantes

*DJ Mão Branca nos intervalos

Bongi

17h - Jaqueline Leite

18h - Forró Sensação

19h30 - Cesar Amaral

21h - Charles Theone

22h30 - André Rio

0h - Luiza Ketilin

Brasília Teimosa

16h - Grupo Sereias Teimosas

17h - Tio Geraldo

18h - Trans Coco - São João de respeito à diversidade

19h30 - Robby

21h - Romero Ferro

22h30 - Clara Sobral

0h - Pikape de Luxo

*DJ Baloo nos intervalos

Domingo (29)

Sítio Trindade

Palco Principal

17h - Mestre Galo Preto

18h20 - João Lacerda

19h50 - Quinteto Violado

21h20 - Josildo Sá

22h50 - Fulô de Mandacaru

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

17h - Truvinca dos 8 Baixos

18h20 - Cátia Lemos

19h50 - Joquinha Gonzaga

21h20 - Salatiel de Camarão

22h50 - Aécio dos Oito Baixos

Pavilhão Infantil

15h - Quadrilha Junina Mirim Evolução

15h40 - Bandinha Circense do Recife

17h - A Bandinha

18h20 - Turma da Irahzinha

19h40 - Joanah Flor - Pernambucaninhus

Avenida Rio Branco

12h - Trio Harmonia

15h - Tio Bruninho

16h - Quadrilha Junina Origem Nordestina

17h - Boi Mimoso da Bomba do Hemetério

18h - Ceiça Moreno

19h30 - Assisão

21h - Sarah Leandro e Forró de Bodocó

Pátio de São Pedro

17h - Coco dos Pretos

18h10 - Nailson Vieira

19h20 - Fim de Feira

20h40 - Anastácia

Brasília Teimosa

17h - Quadrilha Junina Tradição

18h - Baixinho dos Oito Baixos

19h30 - Carla Alves

21h - Nena Queiroga

22h30 - Marília Marques

0h - Banda Santropê

*DJ Baloo nos intervalos

Caruaru

Sexta-feira (27)

Pátio de Eventos

Eric Land

Nathalia Calasans

Heitor Costa

Natanzinho Lima

Sábado (28)

Pátio de Eventos

Forró Gigante

Jorge de Altinho

Xand Avião

Bruno e Marrone

Gravatá

Sábado (28)

Polo da Sanfona (17h)

Nádia Maia

Edu Lira

Forró dos Errados

Mestre Ciel - Espetáculo Sopro de Tradição

Domingo (29)

Polo da Sanfona (17h)

Banda Pau e Corda

Maurício Meneses

Rabo da Gata

Junina Portal do Agreste

Junina Farrear

Serra Negra (Bezerros)

Sábado (28)

Palco Principal

Luizinho Moreno

Morgana Bernardo

Bruninho Lima

Mestrinho

Geraldo Azevedo

Domingo (29)

Palco Principal

Amazan

Anderson Alves

Pau no Xote

Petrúcio Amorim

Joyce Alane

Arcoverde

Sexta-feira (27)

Polo Multicultural

Raphaela Santos

Walkyria Santos

Nágylla Ferreira

Sábado (28)

Polo Multicultural

Taty Girl

Zé Cantor

Carlos e Fábio

Maciel Kuré

