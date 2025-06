São João 2025: Raquel Lyra prestigia festa no Alto do Moura, em Caruaru

A- A+

Em clima de São João, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), prestigiou a festa de um dos maiores polos juninos do estado. Ela esteve no Alto do Moura, em Caruaru, nesse sábado (21), acompanhada do prefeito Rodrigo Pinheiro, secretários e lideranças políticas.

Ela esteve presente na cidade durante todo o dia, e destacou a importância de Caruaru tanto para o São João, quanto para a cultura pernambucana.

“É claro que eu não poderia, como governadora, deixar de pisar os pés aqui, no Alto do Moura, no berço do artesanato de barro onde Mestre Vitalino viveu. O governo está apoiando o São João de Caruaru, como também está fazendo em Surubim, em Arcoverde, em Petrolina, em Carpina e em mais de 70 cidades pernambucanas. Assim nós conseguimos movimentar a economia, gerar emprego e gerar renda no São João mais seguro da nossa história”, afirmou.

Quem também acompanhou a governadora foi o presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Eduardo Loyo, que destacou o papel do município do Agreste pernambucano em "reverenciar a cultura popular de Pernambuco.



“Aqui no Alto do Moura nós temos um polo muito rico, muito representativo para a cidade e para todo o Agreste. É um local emblemático para o São João de Pernambuco”, disse.

O prefeito do município, Rodrigo Pinheiro, também agradeceu a presença da governadora.

"A gente tem que ressaltar a importância do apoio do Governo do Estado em todo São João, e no Alto do Moura, é claro. O apoio da Polícia Militar, por exemplo, é fundamental para que tenhamos um São João movimentado, alegre e seguro”, afirmou.

Neste domingo (22), a festa continua no São João de Caruaru. No Alto do Moura, sobem ao palco Israel Filho, Banda Aquarius e Forró Rabo de Saia. A cidade vai receber ainda nomes como Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano.

Esquema de segurança

A governadora acompanhou o esquema de segurança da Secretaria de Defesa Social (SDS) em Caruaru. Ao todo, são mais de 12,3 mil lançamentos extras de servidores das forças policiais. A atuação acontece com intermédio do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).



No Alto do Moura, a SDS realiza o monitoramento aéreo, com emprego de drones, complementando o monitoramento no Pátio de Eventos, além dos sobrevoos nos principais focos por helicópteros do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

No total, o investimento em segurança durante o ciclo junino em Pernambuco chega a R$ 8,4 milhões. São mais de 46 mil postos de trabalho criados para a operação.

A SDS também garante a presença de viaturas do Corpo de Bombeiros, fiscalização preventiva e postos de atendimento pré-hospitalar, com atuação em todos os polos do evento.

