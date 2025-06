São João 2025: Secretaria da Mulher realiza campanha de enfrentamento à violência no TIP

A- A+

Pensando nas festas de São João 2025 e no fluxo de pessoas que irão para o interior de Pernambuco nessa época do ano, a Secretaria da Mulher de Pernambuco realiza mais uma ação educativa de enfrentamento e prevenção à violência de gênero, desta vez no Terminal Integrado de Passageiros (TIP), no Recife.

A mobilização acontece nesta sexta-feira (20), a partir das 7h, em parceria com o Grande Recife Consórcio de Transporte e a Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI).

Durante a ação, serão distribuídos materiais informativos sobre importunação sexual e os diferentes tipos de violência contra a mulher, descritos na Lei Maria da Penha. Técnicas da SecMulher-PE estarão no local para orientar e tirar dúvidas da população.

A iniciativa faz parte da campanha "Tem que Respeitar!", reforçando o compromisso do Estado com o enfrentamento à violência de gênero, inclusive nos transportes e espaços públicos de grande circulação como terminais de ônibus.

Lembrando que a importunação sexual é considerada crime desde 2018 no Brasil, com pena que varia de um a cinco anos de prisão.

A importunação sexual inclui ações como toques indesejados, comentários inapropriados ou qualquer comportamento que cause desconforto e que seja considerado ofensivo como beijar à força, puxar pelo braço ou cabelo, segurar pela cintura, fazer cantadas invasivas e tocar o corpo de alguém sem consentimento.

Serviço:

Ação de Enfrentamento à Violência de Gênero

Local: Terminal Integrado de Passageiros (TIP)

Endereço: Rodovia BR-232, s/n – Curado, Recife

Data: 20 de junho de 2025

Horário: 07h

