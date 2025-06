A- A+

CICLO JUNINO São João 2025: Serra Negra, em Bezerros, tem noite de forró autêntico e muito arrasta-pé Programação do sábado (21) contou com nomes como Cristina Amaral, Dudu do Acordeon e Amannda Leão

O São João em Pernambuco não para, muito menos no Polo Cultural da Serra Negra, em Bezerros, Agreste do estado. Recheado de forró autêntico e muito arrasta-pé o público pôde aproveitar o friozinho tradicional da cidade para brincar, se divertir e dançar muito nesse sábado (21).

A programação do Palco Principal teve Daniel Gouveia, Henrique Barbosa, Lady Falcão, Cristina Amaral, Dudu do Acordeon e Amannda Leão.

Já no Palco Cultural, a programação foi ainda mais diversa, com espaço para grupos locais e um resgate às raízes do forró pernambucano. Quem animou a festa no local foi Michel Diniz, Cabila Tamborete de Forró, Trio Lampião a Gás, Quadrilha É Por Amor, Victor Ferrari e Elas Cantam Gonzaga.



São João de Serra Negra

O São João de Serra Negra segue a todo vapor neste domingo (22), com atrações a partir das 12h. A programação do Palco Principal conta com Walter Lins, Juarez, Higor Henrique, Ciel Santos e Cezzinha.

Já o Palco Cultural vai ter Trio Asa Branca, Mateus Aboiador e Seu Biu Lourenço, Papanguarte, Emerson Cavalcanti, Elian do Acordeon e Mateus e Catirina.

