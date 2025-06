A- A+

QUADRILHAS São João 2025: Teatro Santa Isabel recebe neste domingo a estreia da Raio de Sol Mirim Com muito coco, ciranda e cavalo marinho, o espetáculo homenageia o Mestre Salustiano

Neste domingo (8), a Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim faz sua primeira apresentação no Teatro Santa Isabel, no Recife, com o espetáculo que marcará sua participação nos festejos juninos de 2025. A apresentação começa às 18h.

O grupo mirim apresenta o tema “Um São João Salustiano”, em homenagem ao Mestre Salustiano, artista popular conhecido por sua atuação na preservação de manifestações como o cavalo marinho, o coco e a ciranda.

Apresentação marca a estreia da quadrilha mirim Raio de Sol. Foto: Alê Tiburcio / Divulgação

Fundador do Maracatu Piaba de Ouro, Salustiano teve papel importante na cultura pernambucana e influenciou movimentos como o manguebeat. Em 2007, foi reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco.

A Raio de Sol Mirim foi criada em 2025 e é formada por crianças. O grupo dá continuidade à trajetória da quadrilha adulta Raio de Sol, que surgiu em 1996, também com um grupo infantil, no bairro de Águas Compridas, em Olinda.

