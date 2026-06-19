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São João São João 2026: Camaragibe e Olinda decretam ponto facultativo nos dias 22 e 23 de junho Repartições públicas das cidades da Região Metropolitana do Recife não terão expediente entre a segunda (22) e a quarta-feira (24)

Assim como a capital pernambucana, Camaragibe e Olinda, na Região Metropolitana do Recife, decretaram que a segunda (22) e a terça-feira (23), que antecedem o São João, serão considerados pontos facultativos para os servidores municipais.



As repartições públicas das duas cidades também não terão expediente no Dia de São João, comemorado na quarta-feira (24), retornando somente na quinta-feira (25).

Camaragibe

Em Camaragibe, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Gabinete e Relações Institucionais, informou que não haverá expediente administrativo no período dos festejos juninos.



Segundo a pasta, a decisão envolve o Decreto Municipal nº 019/2026, que determinou ponto facultativo/feriado administrativo de Corpus Christi (04/06) para o dia 23/06, véspera de São João.

A medida foi adotada em razão da conveniência administrativa e das festividades juninas tradicionais na cidade

No entanto, o decreto não se aplica aos serviços essenciais básicos das secretarias de Saúde, Segurança e Ordem Pública, Infraestrutura e Serviços Públicos (limpeza urbana) e Proteção e Defesa Civil.

A Secretaria de Gabinete e Relações Institucionais determinou que os secretários municipais e dirigentes dos órgãos públicos deverão garantir a manutenção dos serviços essenciais durante o período.

Segundo o órgão, algumas pastas terão, além da manutenção das atividades básicas, algumas ações pontuais tendo em vista a oferta de serviços atendimentos especiais à população.

Confira o que abre e fecha em Camaragibe entre segunda (22) e quarta-feira (24):

Saúde

As emergências do Hospital Municipal Dr. Aristeu Chaves, CEMEC Tabatinga, CEMEC Vera Cruz, do Centro de Parto Normal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) funcionarão normalmente.

Desenvolvimento e Assistência Social, Direitos Humanos, Juventude e Combate à Fome

A pasta fará a entrega solidária de milho na segunda-feira (22) aos usuários por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que estarão abertos apenas para esta atividade.

Infraestrutura e Serviços Públicos

O serviço de limpeza urbana, como a coleta de lixo domiciliar, funcionará normalmente em escala de plantão e/ou seguindo o cronograma habitual de cada bairro para garantir a manutenção das localidades.

Segurança e Ordem Pública

A Guarda Civil Municipal (GCM) terá funcionamento normal em toda a cidade, além de pontos estratégicos, com rondas ostensivas e monitoramento.

A Brigada de Trânsito atuará normalmente com operações de fiscalização e mobilidade. Também permanecem funcionando as ações conjuntas de integração com as polícias Militar e Civil de Pernambuco.

Proteção e Defesa Civil

Equipes estarão de prontidão no regime de sobreaviso durante todo o feriado. Na sede, o serviço de atendimento à população segue normalmente pelo telefone (81) 99945-3015 (WhatsApp).

Em caso de ocorrências, a equipe de sobreaviso será mobilizada.

Fundação de Cultura e Turismo

A Fundação de Cultura e Turismo aguarda a definição entre o Governo de Pernambuco e a Federação das Quadrilhas Juninas, Entidades e Similares do Estado de Pernambuco (Fequajupe) para a realização de uma das etapas eliminatórias do concurso estadual de quadrilhas juninas.

O evento está previsto para os dias 24/06 e 25/06 às 18h no ginásio da Vila da Fábrica. Caso haja confirmação, a Fundação informará por meio das redes sociais do órgão e da Prefeitura Municipal.



Olinda

Em Olinda, a antevéspera do Dia do São João também será ponto facultativo. A medida foi assinada pela Prefeitura de Olinda e publicada no Diário Oficial do município.



Com isso, os festejos juninos serão estendidos, já que a cidade transferiu o ponto facultativo de Corpus Christi, no último dia 4 de junho, para a terça-feira (23), que é a véspera de São João.



Confira o que abre e fecha em Olinda entre segunda (22) e quarta-feira (24):

Órgãos municipais:

Não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura de Olinda nos dias 22, 23 e 24 de junho.



Saúde:

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.



Mercados públicos:

A Feira de Rio Doce, Mercado de Peixinhos, Mercado de Sítio Novo e Feira da Tabajara terão o tradicional Circuito do Milho, evento que reúne venda de milho e apresentações de forró pé de serra.



O funcionamento será das 10h às 12h e das 14h às 16h, na segunda e terça-feira. Na quarta-feira (24), as feiras e mercados funcionarão até as 12h.



Coleta de lixo:

Terá redução da frota apenas no domingo (21), com 20% de atuação nas ruas, mantendo 100% do funcionamento entre a segunda e quarta-feira.



Ciclofaixa de Lazer e Turismo:

O município terá ciclofaixa no domingo (21) e na quarta-feira (24), das 7h às 16h.

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