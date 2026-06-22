Confira programação em cidades de Pernambuco na terça (23) e quarta (24)

São João 2026: confira programação em cidades de Pernambuco na terça (23) e quarta-feira (24)
Véspera e Dia de São João prometem ser de muitas atrações especiais nas principais cidades do estado
As programações do feriado de São João em Pernambuco animam o público nesta terça-feira (23) e quarta-feira (24), véspera e dia da celebração do santo. Para os forrozeiros, não vai faltar opção nas principais cidades do estado.
No Recife, o polo do Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, a festa tem início com Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte, a partir das 18h.
Em seguida, Terezinha do Acordeon, Irah Caldeira e Benil animam a noite. O principal nome é o de Petrúcio Amorim, a partir de 0h. Diego Cabral completa a programação, à 1h50.
No dia de São João, celebrado na quarta-feira (24), o público do Sítio Trindade também poderá acompanhar o jogo do Brasil, às 19h, contra a Escócia. Na programação, Beto Hortis, Cristina Amaral e Joyce Alane agitam a festa.
O Pátio de Eventos, principal polo da cidade de Caruaru, no Agreste do estado, será comandado por Nathalia Calazans, Fagner, PV Calado e Léo Magalhães durante a véspera do feriado.
Já no São João, é a vez de Felipe Amorim abrir a festa. Às 19h, ocorre a transmissão da partida da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Após o fim do confronto, Jorge de Altinho, Márcia Felipe e João Gomes sobem ao palco.
No Sertão, Petrolina terá as apresentações de Matheus e Kauan, Henry Freitas e Tarcísio do Acordeon na terça-feira.
Na quarta-feira, as atrações no município sertanejo são Ivete Sangalo, Luan Santana, Léo Santana, Mari Fernandez e Vitor Fernandes.
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Confira a programação do São João em Pernambuco nesta terça (23) e quarta-feira (24):
Caruaru
Terça (23)
Pátio do Eventos
Nathalia Calazans
Fagner
PV Calado
Léo Magalhães
Alto do Moura
Israel Filho
Assisão
Vilões do Forró
Polo Azulão
Fogueira de Xangô e Encontro dos Ogás
Driko
Gerlane Lops
Colibri Brasil
Ylê Ayê
Quarta (24)
Pátio dos Eventos
Felipe Amorim
Jogo do Brasil
Jorge de Altinho
Marcia Felipe
João Gomes
Alto do Moura
Renatto Pires
Thullio Milionário
Cavalo de Pau
Recife
Sítio Trindade
Terça-feira (23)
Palco Principal
18h - Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte
19h30 - Terezinha do Acordeon
21h - Irah Caldeira
22h30 - Benil
00h - Petrúcio Amorim
01h50 - Diego Cabral
Sala de Reboco
20h - Fredy e Mary
21h30 - Pecinho
23h - Chico Balla
00h30 - Bete de Castro
2h - Savinho do Acordeon
Polo Infantil - Pavilhão das Quadrilhas
15h - Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante
15h40 - Cigarra Kika - Kelly Benevides
17h - Joanah Flor - Pernambucaninhus
18h20 - Mari Bigio
Quarta-feira (24)
Palco principal
17h30 - Beto Hortis
19h - Pausa para jogo do Brasil
21h - Cristina Amaral
22h30 - Joyce Alane
Sala de Reboco
21h - Ari de Arimatéia
22h30 - Seu Januário
Polo Infantil - Pavilhão das Quadrilhas
15h - Quadrilha Junina Brincants Show
15h40 - Fada Magrinha
16h50 - Mini Rock
18h - Jangadinha - Ylana Queiroga
Rio Branco
Terça (23)
12h - Trio Forró Brasileiro (Itinerante)
15h - Quadrilha Junina Origem Nordestina
16h - Trio Forró das Cumádi
17h - Mestre Galo Preto
18h - Mevinha Queiroga
19h30 - Ava Guimarães
21h - Sarah Leandro
22h30 - Larissa Lisboa
00h - Isadora Melo
Quarta (24)
12h - Trio Nilza Ângela
15h - Quadrilha Junina Zabumba
16h - Cia de Dança Perna de Palco
17h - Grupo Chinelo de Iaiá
18h - Pablitto
19h - Jogo do Brasil
21h - Pecinho Amorim
Polos descentralizados
Terça (23)
Barro
17h - Forró Sensação
18h - César Michiles (participação Jota Michiles)
19h10 - Forró Vumbora
20h40 - Allan Dibôa
22h10 - Yuri Pressão
23h40 - Arrochados do Forró
DJ Renna nos intervalos
Campo Grande
17h - Coco de Mestre Biu
18h - Malou Marinho
19h10 - Ciel Santos
20h40 - Romero Ferro
22h10 - Chama do Brega
23h40 - Banda Forretrô
DJ Nadejda nos intervalos
Cordeiro
17h - Mateus e Katilinda & Banda
18h - Allan Carlos
19h10 - Edilza Aires
20h40 - Lara Couto
22h10 - Banda Sanfonada
23h40 - Maestro Spok e Orquestra Forrobodó
DJ Renato L nos intervalos
Lagoa do Araçá
17h - Forró Culé de Xá
18h - Alex Mono
19h10 - Charles Theone
20h40 - Petrúcio Amorim
22h10 - Tribo Cordel
23h40 - Derico Alves
DJ Ari Falcão nos intervalos
Parque das Graças
15h - Cavalo Marinho Boi Matuto
16h - Quadrilha Junina Fusão
16h30 - Nelson Broderode
17h50 - Geraldo Maia
19h10 - Caetana
20h30 - Martins (participação Madu)
DJ Incidental nos intervalos
Totó
17h - Dona Cila do Coco
18h - Iran Carlos
19h10 - Som da Terra
20h40 - Bia Villa Chan
22h10 - Forró Bolsa de Madame
23h40 - Forró Vumbora
DJ Chell nos intervalos
Jaboatão dos Guararapes
Terça (23)
Antigo Senai (Jaboatão Centro)
19h20 - Nelma & Abóboras
20h - Xuxinha
22h - Allan Carlos
Barra de Jangada
19h30 - Betty Xuca
20h - Dedé + 1000
22h - Thayk
Quarta (24)
Antigo Senai (Jaboatão Centro)
17h - Novinho da Paraíba
19h - Jogo do Brasil
21h - Marcelo Pernambucano
23h - Caju e Castanha
Barra de Jangada
16h - Grupo Delirius
17h30 - Lekinho Campos
19h - Jogo do Brasil
21h - Troia
Olinda
Terça (23)
21º Forró de Salu São João da Casa da Rabeca
Local: Rua Curupira, 340 - Cidade Tabajara, Olinda/PE
Irah Caldeira
Banda Forró Caju
Gilmar Leite
Andrezza Formiga
Família Salustiano e a Rabeca Encantada
Boi Matuto
Boi da Luz
Flor de Manjerona
Festival de Quadrilhas Juninas de Olinda
Local: Vila Olímpica de Rio Doce
18h - Abertura dos portões
19h - Início das apresentações
Largo do Amparo
18h - Arraiá do Calunguinha Torto
20h - São João do Minhocão
Quatro Cantos
17h - Arraiá do Peneirão
Rua da Palha
20h - Arraiá da Palha
Quarta (24)
Praça do Carmo
16h - Cortejo Amantes do Carnaval
Paulista
Terça (23)
São João na Comunidade
Programação cultural nas comunidades vencedoras do concurso "Minha Rua é Mais Junina"
19h - Sambada de Mestre Guga e Jaguarana
20h - Os Coroas do Forró, Coco da Uruba, Coco do Chinelo de Pau e Coco de Água Doce
Estação do Milho
Local: Rua da Feira, próximo ao Supermercado Rende Mais
Data: De segunda-feira (22) a quarta-feira (24)
Forró pé de serra
Grupos de dança
Mateus e Catirina
Gravatá
Terça (23)
Wesley Safadão
Claudio Ney e Juliana
Paulo Mattos
Deb Lima
Myllena Dantas
Bezerros (Serra Negra)
Terça (23)
Palco Principal
12h - Samara Costa
14h - Dudu do Acordeon (participação)
16h - Jorge de Altinho
18h - Geraldinho Lins
20h - Bruninho Lima (participação)
Palco Cultural
13h - Quadrilha Papanguarte
14h - Douglas Leon
15h30 - Batalhão 44
16h30 - Junina Bacelar Riacho
18h - Elys Viana
Coreto das Tradições
11h - Trio Lampião a Gás
14h - Trio Chinela de Palha
15h - Pífanos Nossa Senhora de Lourdes
Quarta (24)
Palco Principal
11h30 - Silvério Pessoa
13h30 - Joyce Alane
15h30 - Juarez
17h30 - Lady Falcão
19h - Jogo do Brasil
Palco Cultural
13h - Quadrilha Folcpopular
14h - Renilda Cardoso
15h30 - Junina Luar Serra Negra
16h30 - Forró Candeeiro Encantado
18h - Anny Sales
Coreto das Tradições
11h - Banda Luz do Candeeiro
14h - Forró Candeeiro Encantado
15h - Mateus Aboiador
Arcoverde
Terça (23)
Coco Raízes de Arcoverde
George Silva
Jorge de Altinho
Cordel do Fogo Encantado
Quarta (24)
João Vaqueiro
Magníficos
Xand Avião
Petrolina
Terça (23)
Pátio Ana das Carrancas
Matheus e Kauan
Henry Freitas
Tarcísio do Acordeon
Hugo e Guilherme
Iguinho & Lulinha
Pedro Libe
Quarta (24)
Ivete Sangalo
Luan Santana
Léo Santana
Mari Fernandez
Vitor Fernandes
Nazaré da Mata
Terça (23)
Polo do Forró (Praça Herculano Bandeira)
18h - Coco de Engenho
19h - Ciranda Linda Flor (Mestre Pedrinho)
20h - Raios de Neon
21h - Clarisse Prado
22h - Felipe Melo
23h - Xote 10
Quarta (24)
12h - Coco Canavial
13h - Ciranda das Flores da Amunam
14h - Banda Brilhante
15h30 - Banda Overdose
17h - Mamelucos
19h - Jogo do Brasil
20h - Forró na Laje
22h - Nação Forrozeira
00h - Edson Araújo
Itapissuma
Terça (23)
Polo Mangabeira
20h - Harry Santos
22h - Pikape de Luxo
00h - Tsunami
Polo Cajueiro
19h - Ciranda Beija-Flor
20h - Apaixonados do Forró
22h - Rodrigo Barros
00h - Os Matutos
Polo Grêmio
20h - Jefferson Show
22h - Jadson Silva
23h - Atalia Santos
00h - Herry Santos
Polo Camboa
20h - Mistura Boa
22h30 - Os Matutos
23h30 - Vadinho Forró Xamego
01h - Ciranda Girassol
Polo 1 - Sossego
18h - Ciranda D'Mangue
20h - Jadson Silva
22h - Very Mel
Quarta (24)
Polo Centro
18h - Rafael Alencar
19h às 21h - Transmissão do jogo
21h - Vadinho Forró Xamego
22h30 - Thales Play
00h30 - Forró do Pistolão
Polo Botafogo
18h – Preto Jóia
19h às 21h – Transmissão do jogo
21h – Nielson Vaquejada
23h – Amanda Rainha
00h30 – Laura e Laiane
Polo Cajueiro
15h - Atalia Santos
17h00 - Beatriz Santana
Polo Camboa
15h00 - Léo Violão
16h - Evelin Ellen
17h30 - Jacy, a Deusa do Amor
Carpina
Terça (23)
Palco Principal
Xand Avião
Leonardo
Alok
Gabriel Vaqueiro
Polo Tradição
Luzinete
Forró da Serra
Surubim
Quarta (24)
Palco Principal
Wesley Safadão
Gusttavo Lima
Eric Land
Zé Elias
Deivinho Sanfoneiro
Polo Tradição
Joãozinho do Acordeon
Tarcísio Real