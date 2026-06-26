São João 2026: confira a programação em cidades de Pernambuco no último final de semana da festa
Atrações celebram o fim dos festejos juninos no estado de sexta-feira (26) a domingo (28)
Após o Dia de São João, celebrado na última quarta-feira (24), o ciclo junino chega ao fim neste final de semana em Pernambuco.
Para aqueles que querem se despedir dos festejos, as programações nas principais cidades do estado seguem a todo vapor nesta sexta-feira, sábado e domingo (28).
No Recife, o Sítio Trindade, em Casa Amarela, a cantora Elba Ramalho é a grande atração da noite, a partir da 0h. Antes, sobem ao palco, a partir das 18h, Coco de Mãe Preta, Assisão, Silvério e Forró na Caixa.
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No sábado (27), também a partir das 18h, Netas de Selma do Coco, Lia de Itamaracá, Liv Moraes, Josildo Sá e Jorge de Altinho animam o público.
Encerrando a programação do principal polo junino da capital, a programação fica por conta do grupo Pernambucaneando, Mestre Gennaro, Nádia Maia, Nando Cordel e Maciel Melo.
Já em Caruaru, no Agreste, o Pátio de Eventos recebe o grupo Seu Desejo, o cantor Natanzinho Lima, a dupla João Bosco e Vinícius e Rey Vaqueiro nesta sexta-feira (26).
Para finalizar o "Maior São João do Mundo", Thiaguinho, Gusttavo Lima e Xand Avião são os principais nomes do sábado.
Confira a programação do São João em Pernambuco neste final de semana:
Caruaru
Pátio de Eventos
Sexta-feira (26)
Seu Desejo
Natanzinho Lima
João Bosco e Vinícius
Rey Vaqueiro
Sábado (27)
Forró Gigante
Thiaguinho
Gusttavo Lima
Xand Avião
Alto do Moura
Douglas Leon
Baby Som
Recife
Sítio Trindade
Sexta (26)
Palco Principal
18h - Coco de Mãe Preta
19h30 - Assisão
21h - Silvério
22h30 - Forró na Caixa
00h - Elba Ramalho
Sala de Reboco
18h - Galeguinho de Gravatá
19h30 - Muniz do Arrasta-pé
21h - Carlos Filho
22h30 - André Macambira
00h - Aécio dos Oito Baixos
Sábado (27)
Palco Principal
18h - As Netas de Selma do Coco
19h30 - Lia de Itamaracá
21h - Liv Moraes
22h30 - Josildo Sá
00h - Jorge de Altinho
Sala de Reboco
20h - Aluízio do Acordeon e Banda
21h30 - Dirceu Melo e Forró Rabeca
23h - Daniel Bento
00h30 - Patrícia Cruz
Pavilhão das Quadrilhas Infantis
15h - Quadrilha Raio de Sol Mirim
15h40 - Tio Bruninho
17h - Bailinho Kids
18h20 - A Bandinha
Domingo (28)
Palco Principal
17h - Pernambucaneando
18h20 - Mestre Gennaro
19h50 - Nádia Maia
21h20 - Nando Cordel
22h50 - Maciel Melo
Sala de Reboco
22h30 - Ceiça Moreno
Pavilhão das Quadrilhas Infantis
15h - Quadrilha Mirim Evolução
15h40 - Bandinha Circense
17h - Carol Levy
18h - Festival de Quadrilhas Liquajur
Bairro do Recife
Rio Branco
Sexta (26)
12h - Trio Harmonia (itinerante)
17h - Coco do Rosário
18h - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa
19h30 - Chiló Trio
21h - Felipe Costta
22h30 - César Amaral
0h - Clara Sobral
Sábado (27)
12h - Trio Tempero do Forró
16h - Quadrilha Junina Dona Matuta
17h - Balé Deveras
18h - Coco do Juremá
19h30 - Reinivaldo Pinheiro
21h - Alexandre Rodrigues - Baile de Pife
22h30 - Nailson Vieira
00h - Banda Coruja e Seus Tangarás
Domingo (28)
12h - Trio Forró Bombado (itinerante)
14h - Cia Trapiá de Dança
15h - Quadrilha Raio de Sol
16h - Coco de Umbigada
17h - Ângelo Gabriel
18h - Terezinha do Acordeon
19h30 - Juba
Pátio de São Pedro
Festa do fogo
Sexta (26)
18h30 - Abertura (Cânticos ao ÒRÌSÀ ÈSÙ) e o ACENDER DA FOGUEIRA
19h - Continuação do SIRÈ (cânticos aos Òrìsà, Vodun, Nkise - ÒGÚN, ỌBÀ, Ọ̀ṢÙN, ỌYA, ṢÀNGÓ, ÒṢÀLÁ e ÒGÌYÁN Divindades do Panteão Africano)
21h - Cânticos para SÀNGÓ, HEVIOSO e NZAZI (Roda para o REI) - tod@s comem o GBÈGÌRÌ (comida votiva predileta de SÀNGÓ)
21h30 - Finalização do SIRÈ (Cânticos e Rezas)
Sábado (27)
16h - Quadrilha Junina Tradição Nordestina
16h40 - Kelly Rosa
18h - Ciranda Imperial
19h - Mazinho de Arcoverde
20h20 - Claudio Rabeca
21h40 - Zé Brown
DJ Vibra nos intervalos
Domingo (28)
10 anos da Frei Caneca FM
16h - Marcela Souza
17h10 - Sambada Família Salustiano e a Rabeca Encantada
18h20 - Poli
19h40 - Mestre Ambrósio
DJ Iori Fragoso nos intervalos
Segunda-feira (29)
17h - Boi Mimoso da Bomba Hemetério
18h10 - Coco de Mulheres
19h20 - Caju e Castanha
20h40 - Siba
DJ Vibra nos intervalos
Polos descentralizados
Vila Tamandaré (Rua Ernesto Nazareth, s/n, Areias (ao Lado da Praça Simão Borba)
Sexta (26)
17h - Quadrilha Junina Mistura de Cor
18h - Banda Eu, Tu e Elas
19h10 - Tuca Barros
20h40 - Rosana Simpson com participação Bruno Simpson
22h10 - Irah Caldeira
23h40 - Forró 7
DJ Deb Lima nos intervalos
Sábado (27)
16h - Dayse Trajano com participação de Jorge Lui
17h - Tempero Brasileiro Forró "Du" Bom
18h - Mayra Dias
19h10 - Dani Aguiar
20h40 - Banda A Donna
22h10 - Luan Douglas
23h40 - Nena Queiroga
DJ Deb Lima nos intervalos
Poço da Panela (Estrada Real do Poço, s/n, Largo do Poço da Panela)
Sábado (27)
16h - Quadrilha Junina Mirim 4 de Outubro
16h40 - Paulinho do Acordeon
18h - Regente Joaquim
19h10 - Doralyce
20h40 - Cezzinha
22h10 - Alessandra Vieira
23h40 - Banda Fim de Feira
DJ Ari Falcão nos intervalos
Domingo (28)
15h - Quadrilha Junina Mirim Tapiá
16h - Gilmar Leite
17h - Paula Bujes
18h20 - Gonzaga Leal
19h50 - Antulio Madureira
21h20 - Almério
22h50 - Forró do Suco Elétrico
DJ Ari Falcão nos intervalos
Bongi (Rua Dona Maria Augusta Nogueira, s/n, em frente ao nº 299)
Sábado (27)
17h - Quadrilha Junina Unidos da Roça
18h - Red Moskito
19h10 - Banda Q Brega
20h40 - Os Tralhas
22h10 - Igor Bacelar
23h40 - Banda Flor de Mel
DJ Dude nos intervalos
Domingo (28)
16h - Lara Couto
17h - Bia Marinho
18h20 - Jorge Neto e Aninha
19h50 - PV Calado
21h20 - Netinho Curtição
22h50 - Manoel Neto
DJ Dude nos intervalos
Ibura (Avenida Pernambuco, s/n, Ibura)
Sábado (27)
16h - Quadrilha Junina Bacamarte
17h - Nerynho do Forró
18h - Fogo do Amor
19h10 - Banda Sétima Dose
20h40 - Telmo Santiago
22h10 - Robby
23h40 - MC Troia
DJ Baloo nos intervalos
Domingo (28):
15h - Quadrilha Junina Amigos de Furacão
16h - Jaqueline Leite
17h - Zelyto Madeira
18h20 - Ed Carlos com participação de Lully Queiroz
19h50 - Michelle Melo
21h20 - Valquiria Santana
22h50 - Banda Magia do Brega
DJ Baloo nos intervalos
Brasília Teimosa (Rua Marechal Hermes, s/n, Brasília Teimosa)
Domingo (28)
15h - Grupo Sereias Teimosas
16h - Tio Geraldo
17h - Maestro Forró
18h20 - Victor Leão
19h50 - Elifas Júnior
21h20 - Banda The Rossi
22h50 - Banda Boa Toda
DJ Guilherme nos intervalos
Segunda-feira (29)
8h - Procissão de São Pedro (saída da Capela de São Pedro)
17h - Quadrilha Junina Zé Matuto
18h - George Silva
19h10 - Marron Brasileiro
20h40 - Silvana Salazar
22h10 - Banda Vem com Elvis
23h40 - Banda Pegada Boyzinho
DJ Guilherme nos intervalos
Jaboatão dos Guararapes
Festival de Quadrilhas Juninas do Jaboatão dos Guararapes
Sexta (26)
Olinda
Sexta (26)
A partir das 18h - Beguiri de Xangô (Sede do Alafin Oyo - Rua do Sol, 284, Carmo)
Sábado (27)
Arena Olinda (Praça do Fortim do Queijo - Carmo)
DJ Gilson Martins
Cláudio da Rabeca
Capim com Mel
Banda Santropê
Petrúcio Amorim
A partir das 17h - Arraiá do John Travolta (Sede do Cariri Olindense - Rua Cândida Luísa, 123, Largo do Guadalupe, Guadalupe)
A partir das 18h - São Pedro de Dona Dá (Rua da Boa Hora - Varadouro)
Peixinhos (Avenida Nacional)
A partir das 18h - São Pedro é Mult
Petrolina
Pátio Ana das Carrancas
Sexta (26)
Wesley Safadão
Simone Mendes
Menos é Mais
Eric Land
Raphaella Santos
Bia Frazzo
Ana Costa
Sábado (27)
Henrique e Juliano
Nattan
Léo Foguete
Calcinha Preta
Grelo
Patrick Costa
Arcoverde
Sexta (26)
Sábado (27)
Domingo (28)
Carpina
Polo Principal
Sexta (26)
João Gomes
Pablo
Henry Freitas
Juarez
Sábado (27)
Raphaella Santos
Priscila Senna
César Menotti & Fabiano
Ávine Vinny
Polo Tradição
Sexta (26)
Max Forrozão
Belo Pernambucano
Sábado (27)
Paulinho Santana
Banda Carpinteiro Rabecado
Domingo (28)
Assisão
Claudia Lauterer
Fagner Dias
Surubim
Sexta (26)
Polo Vaquejada (Parque J Galdino)
A partir das 20h - Henrique e Juliano
Pablo
Grelo
Calcinha Preta
Patrick Costa
Sábado (27)
Luan Santana
Ávine Vinny
João Gomes
Kadu Martins
Arcoverde
Sexta (26)
Ycaro Andrade
Harry Estigado
Natanzinho Lima
Sábado (27)
Flávio Leandro
Noda de Caju
Limão com Mel
Domingo (28)
Carlos e Fábio
Forrozão Chacal
Matheus & Kauan
Gravatá
Polo da Sanfona
Sábado (27)
A partir das 18h - Kelly Oliveira
Irah Caldeira
Cydia Lima
André Rio
Mercado Cultural
Sábado (27)
A partir das 12h - Mistura Brasileira
Raphael Moura
Domingo (28)
A partir das 12h - Encontro de Sanfoneiros com Xike Xote e convidados
Patricia Alves
Drilha na Serra (Avenida Agamenon Magalhães, próximo ao Espetinho do Mozinho)
Domingo (28)
A partir das 15h - Cortejo junino
Thullio Milionário
Nanara Belo
Bezerros (Serra Negra)
Sábado (27)
Rei de Cangaço
Irah Caldeira
Amazan
Cristina Amaral
Walter Lins
Domingo (28)
Morganna Bernardo
Flávio Leandro
Pau no Xote
Cezzinha
Amannda Leão