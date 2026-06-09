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ALAVANTU! ANARRIÊ! São João 2026 no Recife: capital abre ciclo junino nesta quarta (10) Até domingo (14), Recife tem mais de 80 apresentações de São João, além de Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

O Recife começa as programações do São João 2026 promovido pela prefeitura nesta quarta-feira (10), tanto no polo Sítio Trindade, na Zona Norte, como na Avenida Rio Branco, na área central. Até o próximo domingo (14), mais de 80 atrações devem abrilhantar a cidade, incluindo quadrilhas, trios de forró, forrozeiros e sanfoneiros, além do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas.

Na playlist das atrações dos primeiros dias, estão as cinco quadrilhas vencedoras do concurso de 2025: Lumiar, Origem Nordestina, Zabumba, Dona Matuta e Raio de Sol.

Além disso, nomes da cena local fazem a festa. São eles: Josildo Sá, Cristina Amaral, Silvério Pessoa, Geraldinho Lins, Nádia Maia, Pecinho Amorim, Juba, Terezinha do Acordeon, Larissa Lisboa, Ed Carlos, Irah Caldeira, Família Salustiano, Lucas dos Prazeres, com o projeto Zé Tamanquinho, e Salatiel de Camarão.

Quadrilhas e Caminhada do Forró

O Concurso de Quadrilhas Juninas terá início nesta quarta (10). Cerca de 57 grupos de todo o estado poderão disputar cerca de R$ 200 mil em prêmios nas modalidades adulta e infantojuvenil. Nesta primeira semana, segundo a prefeitura, a programação inclui 33 espetáculos.

Na quinta-feira (11) acontece a 21ª edição da Caminhada do Forró. No mesmo dia, São João se torna padroeiro do bairro do Recife. A concentração acontece às 17h, na Praça da Moeda. A partir das 19h o cortejo sai em direção à Praça do Arsenal, onde sobem ao palco Terezinha do Acordeon, Karol Maciel, Flávia Soares, Nilva do Acordeon e Verônica Sanfoneira, formando uma orquestra 'sanfônica' feminina.

Ainda se apresentam Josildo Sá, Cristina Amaral, Cezzinha, Silvério Pessoa, Geraldinho Lins, Nádia Maia, Rogério Rangel, Pecinho, Juba, Joyce Alane, Liv Moraes e André Macambira. A Caminhada do Forró é uma realização da Acontecer Projetos Culturais, com patrocínio da Prefeitura do Recife e do Banco do Nordeste do Brasil.

Desfile das Bandeiras

No domingo (14), o Desfile das Bandeiras refaz os caminhos abertos pelo Circuito de Cultura Popular Leda Alves, que foi inaugurado no Carnaval 2026, pelas ruas do bairro histórico. O evento reúne 14 bandeiras e grupos culturais, além de duas bandinhas e uma orquestra musical.

A concentração acontece às 15h, no Cais da Alfândega, onde se apresentam as bandinhas Mix e Som Brasil e a Orquestra 19 de Fevereiro. O percurso se inicia pela rua Marquês de Olinda e depois segue pelas ruas da Moeda e Mariz e Barros até a Rio Branco.

Participam do cortejo: Bandeira São João da Carroça do Bonde, Bandeira de São João do Bonde, Bandeira de Santo Antônio da Cia Senhoras Sonhadoras, Bandeira de Santo Antônio de Brasília Teimosa, Bandeira de São João Luz do Amanhecer, Bandeira de São João do Pierrot de São José, Bandeira de São João Deveras, Bandeira de São João de Água Fria, Bandeira de Santo Antônio de Água Fria, Bandeira de São João Eu Quero é Mais, Bandeira de São João Compositores e Foliões, Bandeira de São João Cordas e Retalhos, Bandeira de São João da Várzea e Bandeira de São João do Arraial.

Sala de Reboco da Av. Rio Branco

A programação da estrutura que não pode faltar no São João terá início ao meio-dia do domingo (14), com apresentação volante do Trio Magia do Sol. Já a partir das 16h, Lucas dos Prazeres apresenta o projeto infantil 'Zé Tamanquinho'. Até às 22h30, subirão ainda ao palco da sala de reboco a Família Salustiano, Salatiel de Camarão, Roberto Cruz e Azulinho.

Veja programação na íntegra

Quarta (10)

Sítio Trindade

40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

21h10 - Quadrilha Junina Balancê;

21h50 - Quadrilha Junina Carcará;

22h30 - Quadrilha Junina Gira Sol;

23h10 - Quadrilha Junina Zabumba;

23h50 - Quadrilha Junina Gonzagão.



21h10 - Quadrilha Junina Balancê; 21h50 - Quadrilha Junina Carcará; 22h30 - Quadrilha Junina Gira Sol; 23h10 - Quadrilha Junina Zabumba; 23h50 - Quadrilha Junina Gonzagão. Quinta (11)

Sítio Trindade

40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

21h10 - Quadrilha Junina Xotear;

21h50 - Quadrilha Junina Traquejo;

22h30 - Quadrilha Junina Serrana Matuta;

23h10 - Quadrilha Junina Bacamarte;

23h50 - Quadrilha Junina Flor do Caruá.



Bairro do Recife

21ª Caminhada do Forró

Concentração: 17h

Trajeto: Rua da Moeda - Praça do Arsenal

Início da Caminhada: 19h



21h10 - Quadrilha Junina Xotear; 21h50 - Quadrilha Junina Traquejo; 22h30 - Quadrilha Junina Serrana Matuta; 23h10 - Quadrilha Junina Bacamarte; 23h50 - Quadrilha Junina Flor do Caruá. 21ª Caminhada do Forró Concentração: 17h Trajeto: Rua da Moeda - Praça do Arsenal Início da Caminhada: 19h Sexta (12)

Sítio Trindade

40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

21h10 - Quadrilha Junina Rojão de Jaboatão;

21h50 - Quadrilha Junina União Junina;

22h30 - Quadrilha Junina Sulanca;

23h10 - Quadrilha Junina Mistura de Cor;

23h50 - Quadrilha Junina Arrocha o Nó.



21h10 - Quadrilha Junina Rojão de Jaboatão; 21h50 - Quadrilha Junina União Junina; 22h30 - Quadrilha Junina Sulanca; 23h10 - Quadrilha Junina Mistura de Cor; 23h50 - Quadrilha Junina Arrocha o Nó. Sábado (13)

Sítio Trindade

40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

17h10 - Quadrilha Junina Flor de Chita;

17h50 - Quadrilha Junina Raio de Sol;

18h30 - Quadrilha Junina Origem Nordestina;

19h10 - Quadrilha Junina Paquerando na Roça;

19h50 - Quadrilha Junina Raízes do Nordeste;

20h30 - Quadrilha Junina Coração Matuto;

21h10 - Quadrilha Junina Raízes do Pinho;

21h50 - Quadrilha Junina Dona Matuta;

22h30 - Quadrilha Junina Tradição.



17h10 - Quadrilha Junina Flor de Chita; 17h50 - Quadrilha Junina Raio de Sol; 18h30 - Quadrilha Junina Origem Nordestina; 19h10 - Quadrilha Junina Paquerando na Roça; 19h50 - Quadrilha Junina Raízes do Nordeste; 20h30 - Quadrilha Junina Coração Matuto; 21h10 - Quadrilha Junina Raízes do Pinho; 21h50 - Quadrilha Junina Dona Matuta; 22h30 - Quadrilha Junina Tradição. Domingo (14)

Sítio Trindade

40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

17h10 - Quadrilha Junina Traque;

17h50 - Quadrilha Junina Arrasta Pé;

18h30 - Quadrilha Junina Magia Matuta;

19h10 - Quadrilha Junina Sanfonar;

19h50 - Quadrilha Junina Portal do Sertão;

20h30 - Quadrilha Junina Flor da Vertente;

21h10 - Quadrilha Junina Zé Matuto;

21h50 - Quadrilha Junina Rojão do Cabo;

22h30 - Quadrilha Junina Lumiar.



Bairro do Recife

Sala de Reboco Rio Branco

12h - Trio Magia do Sol (Itinerante);

16h - Zé Tamanquinho - Lucas dos Prazeres;

17h - Família Salustiano;

18h - Salatiel de Camarão;

19h30 - Roberto Cruz;

21h Azulinho.



Desfile das Bandeiras

Concentração: 15h

Trajeto: Cais da Alfândega - Rio Branco

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