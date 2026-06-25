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São João São João 2026: Olinda recebe shows de Capim com Mel e Petrúcio Amorim neste sábado (27); saiba mais Celebração oficial do São João do município terá programação gratuita na Arena Olinda, na Praça do Fortim do Queijo

Em clima de festa junina, a cidade de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, realiza o São João oficial do município neste sábado (27), com uma programação gratuita na Arena Olinda, instalada na Praça do Fortim do Queijo, no Carmo.

As atrações que se apresentam no evento, a partir das 17h, são o DJ Gilson Martins, Cláudio da Rabeca, Capim com Mel, Banda Santropê e Petrúcio Amorim, garantindo muito forró e tradição para o público.

O espaço integra a Arena Olinda, montada para a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, unindo futebol ao clima de São João.

Eventos independentes

Além da festa oficial promovida pela prefeitura, a cidade também apoia iniciativas independentes que fortalecem a cultura popular e ampliam a programação junina em diferentes bairros da cidade.

As atividades começam nesta sexta-feira (26), com o Beguiri de Xangô, realizado na sede do Alafin Oyo, também no Carmo, a partir das 18h.

Já no sábado (27), a Rua da Boa Hora recebe duas celebrações tradicionais com o Arraiá do John Travolta, com início às 17h, na sede do Cariri Olindense, no bairro de Guadalupe, e o São Pedro de Dona Dá, a partir das 18h.

Também no sábado, o bairro de Peixinhos será palco do São Pedro é Mult, realizado na Avenida Nacional, a partir das 18h.

O evento celebra o Dia de São Pedro, comemorado em 29 de junho, e integra o calendário de festejos juninos apoiados pelo município.

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