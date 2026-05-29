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SEGURANÇA São João 2026: Polícia Militar inicia reforço de efetivo no Interior de Pernambuco Ao todo, 1.222 policiais militares foram mobilizados para o período, dos quais 730 são policiais recém-formados pela instituição

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) apresentou, na manhã desta sexta-feira (29), no campo do Quartel do Comando Geral, no Derby, área central do Recife, o efetivo que reforçará o policiamento do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no município de Caruaru, no Agreste do estado, durante os festejos juninos.

A iniciativa faz parte da Operação São João, lançada anualmente para ampliar a segurança nos municípios do Interior do estado devido ao aumento no fluxo de pessoas. Ao todo, 527 policiais militares embarcaram para a Capital do Agreste. Entre eles, 406 novos soldados recém-formados, mais conhecidos como "laranjinhas".

Operação São João

Além de Caruaru, a operação contemplará os municípios de Petrolina, Carpina, Limoeiro, Gravatá, Surubim, Vitória de Santo Antão e Santa Cruz do Capibaribe.

Ao todo, 1.222 policiais militares foram mobilizados para o período, dos quais 730 são policiais recém-formados pela instituição. Os agentes se juntarão ao efetivo geral das unidades do interior para compor a segurança no período.



Seguindo o padrão adotado em eventos de grande porte, todas as patrulhas atuam com o boné na cor laranja. O dispositivo visual visa facilitar a identificação das equipes em locais de grande aglomeração, otimizar o tempo de resposta aos chamados e ampliar a visibilidade do policiamento preventivo no terreno.

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