São João do Recife 2026: veja programação dos polos Sítio Trindade, Rio Branco e Pátio de São Pedro

Entre 14 e 29 de junho, os arraiais montados na Rio Branco, no Sítio Trindade e no Pátio de São Pedro devem apresentar, juntos, até 27 shows por dia

Xaxado Egídio, no Pátio de São Pedro.Xaxado Egídio, no Pátio de São Pedro. - Foto: Edson Holanda/PCR

As atrações dos três principais palcos do São João do Recife foram anunciadas nesta sexta-feira (29). Os arraiais montados no Sítio Trindade, em Casa Amarela; na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife; e no Pátio de São Pedro, no bairro de São José, devem apresentar, juntos, até 27 shows por dia.

Com o tema “Nossa Raiz”, os festejos na cidade acontecerão ainda em outros 11 polos, espalhados por diversos bairros da cidade. Na programação: forró, coco, ciranda e baião. Caminhadas, procissões, exposição culinária e concursos de quadrilhas juninas, completam a agenta da festa, que contará ao todo com mais de 1,2 mil apresentações.

A prefeitura informou ainda que, por conta da Copa do Mundo, durante os jogos da Seleção Brasileira, o "balancê" será interrompido em todos os polos juninos.

Sítio Trindade
No mais antigo e tradicional arraial junino da capital pernambucana, quem abre os festejos são os concursos de quadrilhas juninas, que tomarão conta do pavilhão já a partir do dia 10. 

No palco principal, os shows começarão na semana seguinte, a partir do dia 18, com um concerto especial da Banda Sinfônica do Recife, que dedicará seus acordes às tradições e sonoridades populares, na companhia da dama do arrasta-pé Anastácia e a cantora, compositora e atriz potiguar Juliana Linhares. A primeira noite de shows no Sítio Trindade terminará embalada pelos sucessos de Santanna, O Cantador.

Atrações como os homenageados Caju e Castanha, Boi Faceiro, Ciranda Dengosa, Bia Marinho, Novinho da Paraíba, Geraldinho Lins, Maciel Salu, Capim com Mel, Terezinha do Acordeon, Assisão, Silvério, Forró na Caixa, Elba Ramalho, Lia de Itamaracá, Nando Cordel e Maciel Melo, também animarão o polo Sítio Trindade até 28 de junho.

Os shows acontecem de forma simultânea no palco principal e na sala de reboco, que este ano vai funcionar no pavilhão das quadrilhas.

Nos sábados e domingos 23, 24, 27 e 28 de junho, o Sítio contará com uma programação diurna de grandes atrações, para pequenos espectadores. Fada Magrinha, Mari Bigio, Mini Rock, Tio Bruninho e Carol Levy, que subirão ao palco do mesmo pavilhão de quadrilhas, a partir das 15h, para animar a criançada.

Rio Branco
Com gambiarras acesas e coloridas e cidade cenográfica, a programação na Rio Branco começará no dia 14 e animará o Bairro do Recife até o dia 28. Serão 12 dias de festa, cada um com uma média de cinco a nove shows. As apresentações começarão na hora do almoço, com o intuito de embalar o intervalo entre os expedientes, das 12h às 14h. Já o segundo turno da festa começará entre 16h e 17h, acabando somente entre 22h e 01h da manhã. 

Entre as atrações, trio pé de serra todos os dias, quadrilha junina, Família Salustiano, Regente Joaquim, Laís Senna, Coco dos Pretos, Mestre Galo Preto, Isadora Melo, Coco do Juremá, Nailson Vieira, Juba Valença e muito mais.

Pátio de São Pedro
No Pátio, a festa para o padroeiro da despedida junina será nos dias 27, 28 e 29 de junho, com atrações como Ciranda Imperial, Cláudio Rabeca, Zé Brown, Coco das Mulheres, Mestre Ambrósio e Siba. A programação celebrará também a primeira década de atividades da Frei Caneca FM, rádio pública criada por lei para dar voz ao Recife, suas gentes, tradições e manifestações culturais.

    Caminhada do Forró. Foto: Andréa Rego Barros/PCR.
    Festival Comida de Santo. Foto: Marcos Pastich/PCR.
    Festival Comida de Santo. Foto: Marcos Pastich/PCR.
    Desfile das Bandeiras. Foto: Marcos Pastich/PCR.

Confira a programação completa de shows nos três maiores palcos do São João recifense:

Rio Branco

Domingo (14)

Quarta-feira (17)

Quinta-feira (18)

Sexta-feira (19)

Sábado (20)

Domingo (21)

Segunda-feira (22)

Terça-feira (23)

Quarta-feira (24)

Sexta-feira (26)

Sábado (27)

Domingo (28)

Sítio Trindade

Quinta-feira (18)

Palco Principal

Sexta-feira (19)

Palco principal

Sala de Reboco

Sábado (20)

Palco Principal

Sala de Reboco

Domingo (21)

Palco Principal

Sala de Reboco

Segunda-feira (22)

Palco Principal

Sala de Reboco

Terça-feira (23)

Pavilhão das Quadrilhas - Infantil 

Palco Principal

Sala de Reboco

Quarta-feira (24)

Infantil - Pavilhão das Quadrilhas

Palco Principal

Sala de Reboco

Sexta-feira (26)

Palco Principal


Sala de Reboco

Sábado (27)

Infantil - Pavilhão das Quadrilhas

Palco Principal

Sala de Reboco

Domingo (28)

Infantil - Pavilhão das Quadrilhas

Palco Principal

Sala de Reboco

Pátio de São Pedro

Sábado (27)

Domingo (28)

*DJ Iori Fragoso nos intervalos

Segunda-feira (29)


Confira o calendário completo dos festejos:

Bairro do Recife/Rio Branco

Sítio Trindade

