São João do Recife 2026: veja programação dos polos Sítio Trindade, Rio Branco e Pátio de São Pedro
Entre 14 e 29 de junho, os arraiais montados na Rio Branco, no Sítio Trindade e no Pátio de São Pedro devem apresentar, juntos, até 27 shows por dia
As atrações dos três principais palcos do São João do Recife foram anunciadas nesta sexta-feira (29). Os arraiais montados no Sítio Trindade, em Casa Amarela; na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife; e no Pátio de São Pedro, no bairro de São José, devem apresentar, juntos, até 27 shows por dia.
Com o tema “Nossa Raiz”, os festejos na cidade acontecerão ainda em outros 11 polos, espalhados por diversos bairros da cidade. Na programação: forró, coco, ciranda e baião. Caminhadas, procissões, exposição culinária e concursos de quadrilhas juninas, completam a agenta da festa, que contará ao todo com mais de 1,2 mil apresentações.
A prefeitura informou ainda que, por conta da Copa do Mundo, durante os jogos da Seleção Brasileira, o "balancê" será interrompido em todos os polos juninos.
Sítio Trindade
No mais antigo e tradicional arraial junino da capital pernambucana, quem abre os festejos são os concursos de quadrilhas juninas, que tomarão conta do pavilhão já a partir do dia 10.
No palco principal, os shows começarão na semana seguinte, a partir do dia 18, com um concerto especial da Banda Sinfônica do Recife, que dedicará seus acordes às tradições e sonoridades populares, na companhia da dama do arrasta-pé Anastácia e a cantora, compositora e atriz potiguar Juliana Linhares. A primeira noite de shows no Sítio Trindade terminará embalada pelos sucessos de Santanna, O Cantador.
Atrações como os homenageados Caju e Castanha, Boi Faceiro, Ciranda Dengosa, Bia Marinho, Novinho da Paraíba, Geraldinho Lins, Maciel Salu, Capim com Mel, Terezinha do Acordeon, Assisão, Silvério, Forró na Caixa, Elba Ramalho, Lia de Itamaracá, Nando Cordel e Maciel Melo, também animarão o polo Sítio Trindade até 28 de junho.
Os shows acontecem de forma simultânea no palco principal e na sala de reboco, que este ano vai funcionar no pavilhão das quadrilhas.
Nos sábados e domingos 23, 24, 27 e 28 de junho, o Sítio contará com uma programação diurna de grandes atrações, para pequenos espectadores. Fada Magrinha, Mari Bigio, Mini Rock, Tio Bruninho e Carol Levy, que subirão ao palco do mesmo pavilhão de quadrilhas, a partir das 15h, para animar a criançada.
Rio Branco
Com gambiarras acesas e coloridas e cidade cenográfica, a programação na Rio Branco começará no dia 14 e animará o Bairro do Recife até o dia 28. Serão 12 dias de festa, cada um com uma média de cinco a nove shows. As apresentações começarão na hora do almoço, com o intuito de embalar o intervalo entre os expedientes, das 12h às 14h. Já o segundo turno da festa começará entre 16h e 17h, acabando somente entre 22h e 01h da manhã.
Entre as atrações, trio pé de serra todos os dias, quadrilha junina, Família Salustiano, Regente Joaquim, Laís Senna, Coco dos Pretos, Mestre Galo Preto, Isadora Melo, Coco do Juremá, Nailson Vieira, Juba Valença e muito mais.
Pátio de São Pedro
No Pátio, a festa para o padroeiro da despedida junina será nos dias 27, 28 e 29 de junho, com atrações como Ciranda Imperial, Cláudio Rabeca, Zé Brown, Coco das Mulheres, Mestre Ambrósio e Siba. A programação celebrará também a primeira década de atividades da Frei Caneca FM, rádio pública criada por lei para dar voz ao Recife, suas gentes, tradições e manifestações culturais.
- Caminhada do Forró.
- Festival Comida de Santo.
- Desfile das Bandeiras.
Confira a programação completa de shows nos três maiores palcos do São João recifense:
Rio Branco
Domingo (14)
- 12h - Trio Magia do Sol (Itinerante)
- 16h - Zé Tamanquinho - Lucas dos Prazeres
- 17h - Família Salustiano
- 18h - Salatiel de Camarão
- 19h30 - Roberto Cruz
- 21h - Azulinho
Quarta-feira (17)
- 12h - Trio Pérola Negra (Itinerante)
- 17h - Trio Arranca Rabo
- 18h - Trio Mexe Mexe
- 19h30 - Rabecado
- 21h - Lucinha Guerra
Quinta-feira (18)
- 12h - Trio Palha de Milho (Itinerante)
- 17h - Trio Culé de Xá
- 18h - Kelly Rosa
- 19h30 - Aracílio Araújo
- 21h - Pandeirada - Miguel Marinho
Sexta-feira (19)
- 12h - Trio Nordeste Show (Itinerante)
- 16h - Trio Sanfona do Povo
- 17h - Trio Xodó Maior
- 18h - Trio 100% Mulher
- 19h50 - Márcia Pequeno
- 21h30 - Pausa para jogo do Brasil
- 23h30 - Regente Joaquim
Sábado (20)
- 12h - Trio Astral (Itinerante)
- 16h - Balé Popular do Recife
- 17h - Cantata Junina
- 19h30 - Balancê Poético
- 21h - Mônica Feijó
- 22h30 - Laís Senna
- 0h - Luciano Magno
Domingo (21)
- 12h - Forró Chão de Barro (Itinerante)
- 15h - Cavalo Marinho Boi Pintado
- 16h - Quadrilha Junina Lumiar
- 17h - Coco dos Pretos
- 18h - Adiel Luna
- 19h30 - Luan Nascimento
- 21h - Walkyria Mendes
Segunda-feira (22)
- 12h - Trio Forró Luado (Itinerante)
- 17h - Candeeiro Encantado Forró
- 18h - Remanso do Forró
- 19h30 - Luciano Ferraz
- 21h - André Lins
Terça-feira (23)
- 12h - Trio Forró Brasileiro (Itinerante)
- 15h - Quadrilha Junina Origem Nordestina
- 16h - Trio Forró das Cumádi
- 17h - Mestre Galo Preto
- 18h - Mevinha Queiroga
- 19h30 - Ava Guimarães
- 21h - Sarah Leandro
- 22h30 - Larissa Lisboa
- 0h - Isadora Melo
Quarta-feira (24)
- 12h - Trio Nilza Ângela
- 15h - Quadrilha Junina Zabumba
- 16h - Cia de Dança Perna de Palco
- 17h - Grupo Chinelo de Iaiá
- 18h - Pablitto
- 19h - Pausa para jogo do Brasil
- 21h - Pecinho Amorim
Sexta-feira (26)
- 12h - Trio Harmonia (Itinerante)
- 17h - Coco do Rosário
- 18h - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa
- 19h30 - Chiló Trio
- 21h - Felipe Costta
- 22h30 - César Amaral
- 0h - Clara Sobral
Sábado (27)
- 12h - Trio Tempero do Forró
- 16h - Quadrilha Junina Dona Matuta
- 17h - Balé Deveras
- 18h - Coco do Juremá
- 19h30 - Reinivaldo Pinheiro
- 21h - Alexandre Rodrigues - Baile de Pife
- 22h30 - Nailson Vieira
- 0h - Banda Coruja e Seus Tangarás
Domingo (28)
- 12h - Trio Forró Bombado (Itinerante)
- 14h - Cia Trapiá de Dança
- 15h - Quadrilha Raio de Sol
- 16h - Coco de Umbigada
- 17h - Ângelo Gabriel
- 18h - Terezinha do Acordeon
- 19h30 - Juba
Sítio Trindade
Quinta-feira (18)
Palco Principal
- 19h30 - Banda Sinfônica do Recife (Participação Anastácia e Juliana Linhares)
- 22h - Santanna O Cantador
Sexta-feira (19)
Palco principal
- 18h - Ciranda Dengosa
- 19h50 - Caju e Castanha
- 21h30 - Pausa para jogo do Brasil
- 23h30 - Geraldo Azevedo
- 01h - Forró do Muído
Sala de Reboco
- 18h - Zelyto Madeira
- 19h - Anchieta Dali
- 20h20 - Forró Sensação
- 21h30 - Pausa para jogo do Brasil
- 23h30 - Cydia Lima
- 01h - Rodrigo Raposo
Sábado (20)
Palco Principal
- 18h - Boi Faceiro
- 19h30 - Bia Marinho
- 21h - Anastácia
- 22h30 - Fim de Feira
Sala de Reboco
- 21h30 - Vinil Gonzagueira
- 23h - Joaozinho de Exu
- 0h30 - Israel Filho
Domingo (21)
Palco Principal
- 17h - Grupo Mazuca da Quixaba
- 18h20 - Rogério Rangel
- 19h50 - Banda de Pau e Corda
- 21h20 - Novinho da Paraíba
- 22h50 - Geraldinho Lins
Sala de Reboco
- 22h30 - João Lacerda
Segunda-feira (22)
Palco Principal
- 17h - Xaxado do Egídio
- 18h20 - Fabiana Pimentinha
- 19h50 - Quinteto Violado
- 21h20 - Maciel Salu (Participação Madu)
- 22h50 - Capim com Mel
Sala de Reboco
- 17h - Marinho do Recife
- 18h20 - Aleixo dos Oito Baixos
- 19h50 - Paulo Matricó
- 21h20 - Tony Melo
- 22h50 - Cylene Araújo
Terça-feira (23)
Pavilhão das Quadrilhas - Infantil
- 15h - Quadrilha Junina Mirim Matutinho Dançante
- 15h40 - Cigarra Kika - Kelly Benevides
- 17h - Joanah Flor - Pernambucaninhus
- 18h20 - Mari Bigio
Palco Principal
- 18h - Mestre Anderson Miguel e a Ciranda Raiz da Mata Norte
- 19h30 - Terezinha do Acordeon
- 21h - Irah Caldeira
- 22h30 - Benil
- 0h - Petrúcio Amorim
- 01h50 - Diego Cabral
Sala de Reboco
- 20h - Fredy e Mary
- 21h30 - Pecinho
- 23h - Chico Balla
- 0h30 - Bete de Castro
- 2h - Savinho do Acordeon
Quarta-feira (24)
Infantil - Pavilhão das Quadrilhas
- 15h - Quadrilha Junina Brincants Show
- 15h40 - Fada Magrinha
- 16h50 - Mini Rock
- 18h - Jangadinha - Ylana Queiroga
Palco Principal
- 17h30 - Beto Hortis
- 19h - Pausa para jogo do Brasil
- 21h - Cristina Amaral
- 22h30 - Joyce Alane
Sala de Reboco
- 21h - Ari de Arimatéia
- 22h30 - Seu Januário
Sexta-feira (26)
Palco Principal
- 18h - Coco de Mãe Preta
- 19h30 - Assisão
- 21h - Silvério
- 22h30 - Forró na Caixa
- 0h - Elba Ramalho
Sala de Reboco
- 18h - Galeguinho de Gravatá
- 19h30 - Muniz do Arrasta-pé
- 21h - Carlos Filho
- 22h30 - André Macambira
- 0h - Aécio dos Oito Baixos
Sábado (27)
Infantil - Pavilhão das Quadrilhas
- 15h - Quadrilha Raio de Sol Mirim
- 15h40 - Tio Bruninho
- 17h - Bailinho Kids
- 18h20 - A Bandinha
Palco Principal
- 18h - As Netas de Selma do Coco
- 19h30 - Lia de Itamaracá
- 21h - Liv Moraes
- 22h30 - Josildo Sá
- 0h - Jorge de Altinho
Sala de Reboco
- 20h - Aluízio do Acordeon e Banda
- 21h30 - Dirceu Melo e Forró Rabeca
- 23h - Daniel Bento
- 0h30 - Patrícia Cruz
Domingo (28)
Infantil - Pavilhão das Quadrilhas
- 15h - Quadrilha Mirim Evolução
- 15h40 - Bandinha Circense
- 17h - Carol Levy
- 18h - Festival de Quadrilhas Liquajur
Palco Principal
- 17h - Pernambucaneando
- 18h20 - Mestre Gennaro
- 19h50 - Nádia Maia
- 21h20 - Nando Cordel
- 22h50 - Maciel Melo
Sala de Reboco
- 22h30 - Ceiça Moreno
Pátio de São Pedro
Sábado (27)
- 17h - Quadrilha Junina Tradição Nordestina
- 18h - Ciranda Imperial
- 19h - Mazinho de Arcoverde
- 20h20 - Claudio Rabeca
- 21h40 - Zé Brown
Domingo (28)
- 10 anos da Frei Caneca FM
- 16h - Marcela Souza
- 17h10 - Sambada Família Salustiano e a Rabeca Encantada
- 18h20 - Poli
- 19h40 - Mestre Ambrósio
*DJ Iori Fragoso nos intervalos
Segunda-feira (29)
- 17h - Boi Mimoso da Bomba Hemetério
- 18h10 - Coco de Mulheres
- 19h20 - Caju e Castanha
- 20h40 - Siba
Confira o calendário completo dos festejos:
Bairro do Recife/Rio Branco
- 11/06 - Caminhada do Forró
- 14/06 - Desfile das Bandeiras
- 14 a 28/06 - Cidade cenográfica e shows na sala de reboco
Sítio Trindade
- 10 a 15/06 - Eliminatórias do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas
- 17 e 18/06 - Final do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas
- 17/06 - Exposição da Culinária Afro-Brasileira
- 18/06 - Orquestra Sinfônica com Anastácia e Juliana Linhares + Santanna o Cantador
- 19/06 - Procissão dos Santos Juninos