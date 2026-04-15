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TRANSPARÊNCIA São João 2026: prefeituras devem enviar dados de contratações ao MPPE a partir de maio Painel de Transparência passa por ajustes técnicos; plataforma reúne gastos com artistas e programações em todo o estado

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) definiu o cronograma para a prestação de contas dos festejos juninos deste ano.



A partir do dia 4 de maio, as prefeituras e o Governo do Estado poderão começar a inserir as informações sobre contratações artísticas e despesas previstas para o São João no Painel de Transparência dos Festejos Juninos.

Atualmente, a plataforma passa por ajustes técnicos realizados pelo Centro de Apoio Operacional (CAO) de Defesa do Patrimônio Público. O coordenador do setor, promotor de Justiça Hodir Flávio Guerra Leitão, deixa um alerta:



"Prefeituras que anteciparam as informações antes dos ajustes técnicos deverão acessar novamente o sistema a partir do próximo dia 4", afirmou.



A ferramenta, que tem apoio do Tribunal de Contas (TCE-PE), do Ministério Público de Contas e da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), conta com a adesão de todos os municípios do estado e permite que a sociedade acompanhe de perto os gastos públicos com as festas, promovendo o controle social e auxiliando na gestão dos recursos.

A data em que os dados de 2026 serão liberados para consulta pública será divulgada em breve.

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