São João do Recife 2026: quadrilhas juninas abrem programação no Sítio Trindade na quarta-feira (10)
Festejos contam com 57 grupos que se apresentam no placo do Sítio da Trindade, em Casa Amarela
A programação do São João do Recife começa na próxima quarta-feira (10), no Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, com concursos das quadrilhas com danças e ritmos tradicionais.
Organizadas entre as modalidades infantojuvenil e adulta, as disputas reúnem 57 grupos pernambucanos, que concorrem a cerca de R$ 200 mil em prêmios, para comemorar uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste.
Até 29 de junho, 38 grupos vão participar das eliminatórias do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, no Pavilhão de Quadrilhas do Sítio Trindade. O concurso celebra 40 anos de existência neste ano.
As eliminatórias ocorrem de 10 a 15 de junho. No decorrer dos dias, serão anunciadas as 12 quadrilhas finalistas, que voltam a apresentar seus espetáculos no pavilhão do Sítio em17 e 18 de junho. Em todas as etapas do concurso, cada quadrilha terá 25 minutos para realizar suas apresentações.
- Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
- Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
- Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
- Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
- Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
Os 12 grupos finalistas vão receber prêmios no valor de R$ 8,4 mil. Além disso, os cinco grupos vencedores, que serão anunciados no dia 18, receberão R$ 19,5 mil, R$ 13,5 mil, R$ 10,5 mil, R$ 9 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.
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Também ganharão prêmios no valor de R$ 1 mil os profissionais de destaque nas categorias: Casamento (Melhor Encenador), Marcador (Melhor Marcador), Desenvolvimento do Tema (Melhor Projetista), Coreografia (Melhor Coreógrafo), Figurino (Melhor Estilista/Figurinista) e Trilha Sonora (Melhor Direção Musical).
Também serão premiados com R$ 1 mil os profissionais de destaque nas categorias:
- Casamento (Melhor Encenador);
- Marcador (Melhor Marcador);
- Desenvolvimento do Tema (Melhor Projetista);
- Coreografia (Melhor Coreógrafo);
- Figurino (Melhor Estilista/Figurinista);
- Trilha Sonora (Melhor Direção Musical).
22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis
O concurso, que marca o futuro da tradição das quadrilhas, ocorrerá em 20 e 21 de junho e conta com a participação de 19 grupos.
Cada quadrilha também terá 25 minutos para apresentação e o resultado será anunciado ao final das disputas, no dia 21.
O primeiro, o segundo e o terceiro colocados vão receber prêmios de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 7 mil, respectivamente.
Além disso, serão distribuídos prêmios de R$ 1 mil para os profissionais de destaque nos seguintes e principais pontos de avaliação das quadrilhas: casamento, figurino, trilha sonora, marcador, coreografia e desenvolvimento de tema.
Confira a programação abaixo:
40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas
Quarta-feira, 10 de junho
- 21h10 - Quadrilha Junina Balancê
- 21h50 - Quadrilha Junina Carcará
- 22h30 - Quadrilha Junina Gira Sol
- 23h10 - Quadrilha Junina Zabumba
- 23h50 - Quadrilha Junina Gonzagão
Quinta-feira, 11 de junho
- 21h10 - Quadrilha Junina Xotear
- 21h50 - Quadrilha Junina Traquejo
- 22h30 - Quadrilha Junina Serrana Matuta
- 23h10 - Quadrilha Junina Bacamarte
- 23h50 - Quadrilha Junina Flor do Caruá
Sexta-feira, 12 de junho
- 21h10 - Quadrilha Junina Rojão de Jaboatão
- 21h50 - Quadrilha Junina União Junina
- 22h30 - Quadrilha Junina Sulanca
- 23h10 - Quadrilha Junina Mistura de Cor
- 23h50 - Quadrilha Junina Arrocha o Nó
Sábado, 13 de junho
- 17h10 - Quadrilha Junina Flor de Chita
- 17h50 - Quadrilha Junina Raio de Sol
- 18h30 - Quadrilha Junina Origem Nordestina
- 19h10 - Quadrilha Junina Paquerando na Roça
- 19h50 - Quadrilha Junina Raízes do Nordeste
- 20h30 - Quadrilha Junina Coração Matuto
- 21h10 - Quadrilha Junina Raízes do Pinho
- 21h50 - Quadrilha Junina Dona Matuta
- 22h30 - Quadrilha Junina Tradição
Domingo, 14 de junho
- 17h10 - Quadrilha Junina Traque
- 17h50 - Quadrilha Junina Arrasta Pé
- 18h30 - Quadrilha Junina Magia Matuta
- 19h10 - Quadrilha Junina Sanfonar
- 19h50 - Quadrilha Junina Portal do Sertão
- 20h30 - Quadrilha Junina Flor da Vertente
- 21h10 - Quadrilha Junina Zé Matuto
- 21h50 - Quadrilha Junina Rojão do Cabo
- 22h30 - Quadrilha Junina Lumiar
Segunda-feira, 15 de junho
- 21h10 - Quadrilha Junina Sinhá Matuta
- 21h50 - Quadrilha Junina Fagulhas do Agreste
- 22h30 - Quadrilha Junina Amigos do Furacão
- 23h10 - Quadrilha Junina Unidos da Roça
- 23h50 - Quadrilha Junina Portal do Agreste
22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis
Sábado, 20 de junho
- 15h50 - Quadrilha Junina Flor Mirim
- 16h30 - Quadrilha Junina Encantos
- 17h10 - Quadrilha Junina Maracabarro
- 17h50 - Quadrilha Junina Matulão
- 18h30 - Quadrilha Junina 04 de Outubro
- 19h10 - Quadrilha Junina Couro Quente
- 19h50 - Quadrilha Junina Coração Mirim
- 20h30 - Quadrilha Junina Mirim Fusão
- 21h10 - Quadrilha Junina Matutinho Dançante
Domingo, 21 de junho
- 15h10 - Quadrilha Junina Xilindró de Ritmos
- 15h50 - Quadrilha Junina Trapiá
- 16h30 - Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim
- 17h10 - Quadrilha Junina Raízes do Rosário
- 17h50 - Quadrilha Junina Tradição Nordestina
- 18h30 - Quadrilha Junina Quentão Mirim
- 19h10 - Quadrilha Junina Explosão
- 19h50 - Quadrilha Junina Mirim Evolução
- 20h30 - Quadrilha Junina Brincant’s Show
- 21h10 - Quadrilha Junina Os Matutos do Sertão