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FESTAS JUNINAS

São João do Recife 2026: quadrilhas juninas abrem programação no Sítio Trindade na quarta-feira (10)

Festejos contam com 57 grupos que se apresentam no placo do Sítio da Trindade, em Casa Amarela

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Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste anoCom muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano - Foto: Vanessa Alcântara / PCR

A programação do São João do Recife começa na próxima quarta-feira (10), no Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, com concursos das quadrilhas com danças e ritmos tradicionais. 

Organizadas entre as modalidades infantojuvenil e adulta, as disputas reúnem 57 grupos pernambucanos, que concorrem a cerca de R$ 200 mil em prêmios, para comemorar uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste.

Até 29 de junho, 38 grupos vão participar das eliminatórias do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, no Pavilhão de Quadrilhas do Sítio Trindade. O concurso celebra 40 anos de existência neste ano.

As eliminatórias ocorrem de 10 a 15 de junho. No decorrer dos dias, serão anunciadas as 12 quadrilhas finalistas, que voltam a apresentar seus espetáculos no pavilhão do Sítio em17 e 18 de junho. Em todas as etapas do concurso, cada quadrilha terá 25 minutos para realizar suas apresentações.

  • Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
    Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
  • Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
    Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
  • Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
    Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
  • Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
    Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
  • Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR
    Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR

 

Os 12 grupos finalistas vão receber prêmios no valor de R$ 8,4 mil. Além disso, os cinco grupos vencedores, que serão anunciados no dia 18, receberão R$ 19,5 mil, R$ 13,5 mil, R$ 10,5 mil, R$ 9 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.

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Também ganharão prêmios no valor de R$ 1 mil os profissionais de destaque nas categorias: Casamento (Melhor Encenador), Marcador (Melhor Marcador), Desenvolvimento do Tema (Melhor Projetista), Coreografia (Melhor Coreógrafo), Figurino (Melhor Estilista/Figurinista)  e Trilha Sonora (Melhor Direção Musical).

Também serão premiados com R$ 1 mil os profissionais de destaque nas categorias:

22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis
O concurso, que marca o futuro da tradição das quadrilhas, ocorrerá em 20 e 21 de junho e conta com a participação de 19 grupos.

Cada quadrilha também terá 25 minutos para apresentação e o resultado será anunciado ao final das disputas, no dia 21.

O primeiro, o segundo e o terceiro colocados vão receber prêmios de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 7 mil, respectivamente.

Além disso, serão distribuídos prêmios de R$ 1 mil para os profissionais de destaque nos seguintes e principais pontos de avaliação das quadrilhas: casamento, figurino, trilha sonora, marcador, coreografia e desenvolvimento de tema. 

Confira a programação abaixo:
40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas
Quarta-feira, 10 de junho

Quinta-feira, 11 de junho

Sexta-feira, 12 de junho

Sábado, 13 de junho

Domingo, 14 de junho

Segunda-feira, 15 de junho


22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis
Sábado, 20 de junho

Domingo, 21 de junho

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