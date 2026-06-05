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FESTAS JUNINAS São João do Recife 2026: quadrilhas juninas abrem programação no Sítio Trindade na quarta-feira (10) Festejos contam com 57 grupos que se apresentam no placo do Sítio da Trindade, em Casa Amarela

A programação do São João do Recife começa na próxima quarta-feira (10), no Sítio Trindade, em Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, com concursos das quadrilhas com danças e ritmos tradicionais.

Organizadas entre as modalidades infantojuvenil e adulta, as disputas reúnem 57 grupos pernambucanos, que concorrem a cerca de R$ 200 mil em prêmios, para comemorar uma das mais antigas e genuínas tradições do imaginário junino do Nordeste.



Até 29 de junho, 38 grupos vão participar das eliminatórias do Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas, no Pavilhão de Quadrilhas do Sítio Trindade. O concurso celebra 40 anos de existência neste ano.

As eliminatórias ocorrem de 10 a 15 de junho. No decorrer dos dias, serão anunciadas as 12 quadrilhas finalistas, que voltam a apresentar seus espetáculos no pavilhão do Sítio em17 e 18 de junho. Em todas as etapas do concurso, cada quadrilha terá 25 minutos para realizar suas apresentações.

Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR

Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR

Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR

Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR

Com muitas apresentações, alavantús, anarriês e balancês, o Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas chega à sua 40ª edição neste ano. Foto: Vanessa Alcântara / PCR



Os 12 grupos finalistas vão receber prêmios no valor de R$ 8,4 mil. Além disso, os cinco grupos vencedores, que serão anunciados no dia 18, receberão R$ 19,5 mil, R$ 13,5 mil, R$ 10,5 mil, R$ 9 mil e R$ 7,5 mil, respectivamente.

Também ganharão prêmios no valor de R$ 1 mil os profissionais de destaque nas categorias: Casamento (Melhor Encenador), Marcador (Melhor Marcador), Desenvolvimento do Tema (Melhor Projetista), Coreografia (Melhor Coreógrafo), Figurino (Melhor Estilista/Figurinista) e Trilha Sonora (Melhor Direção Musical).

Também serão premiados com R$ 1 mil os profissionais de destaque nas categorias:

Casamento (Melhor Encenador);

Marcador (Melhor Marcador);

Desenvolvimento do Tema (Melhor Projetista);

Coreografia (Melhor Coreógrafo);

Figurino (Melhor Estilista/Figurinista);

Trilha Sonora (Melhor Direção Musical).

22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

O concurso, que marca o futuro da tradição das quadrilhas, ocorrerá em 20 e 21 de junho e conta com a participação de 19 grupos.

Cada quadrilha também terá 25 minutos para apresentação e o resultado será anunciado ao final das disputas, no dia 21.

O primeiro, o segundo e o terceiro colocados vão receber prêmios de R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 7 mil, respectivamente.

Além disso, serão distribuídos prêmios de R$ 1 mil para os profissionais de destaque nos seguintes e principais pontos de avaliação das quadrilhas: casamento, figurino, trilha sonora, marcador, coreografia e desenvolvimento de tema.

Confira a programação abaixo:

40º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas

Quarta-feira, 10 de junho

21h10 - Quadrilha Junina Balancê

21h50 - Quadrilha Junina Carcará

22h30 - Quadrilha Junina Gira Sol

23h10 - Quadrilha Junina Zabumba

23h50 - Quadrilha Junina Gonzagão

Quinta-feira, 11 de junho

21h10 - Quadrilha Junina Xotear

21h50 - Quadrilha Junina Traquejo

22h30 - Quadrilha Junina Serrana Matuta

23h10 - Quadrilha Junina Bacamarte

23h50 - Quadrilha Junina Flor do Caruá

Sexta-feira, 12 de junho

21h10 - Quadrilha Junina Rojão de Jaboatão

21h50 - Quadrilha Junina União Junina

22h30 - Quadrilha Junina Sulanca

23h10 - Quadrilha Junina Mistura de Cor

23h50 - Quadrilha Junina Arrocha o Nó

Sábado, 13 de junho

17h10 - Quadrilha Junina Flor de Chita

17h50 - Quadrilha Junina Raio de Sol

18h30 - Quadrilha Junina Origem Nordestina

19h10 - Quadrilha Junina Paquerando na Roça

19h50 - Quadrilha Junina Raízes do Nordeste

20h30 - Quadrilha Junina Coração Matuto

21h10 - Quadrilha Junina Raízes do Pinho

21h50 - Quadrilha Junina Dona Matuta

22h30 - Quadrilha Junina Tradição

Domingo, 14 de junho

17h10 - Quadrilha Junina Traque

17h50 - Quadrilha Junina Arrasta Pé

18h30 - Quadrilha Junina Magia Matuta

19h10 - Quadrilha Junina Sanfonar

19h50 - Quadrilha Junina Portal do Sertão

20h30 - Quadrilha Junina Flor da Vertente

21h10 - Quadrilha Junina Zé Matuto

21h50 - Quadrilha Junina Rojão do Cabo

22h30 - Quadrilha Junina Lumiar

Segunda-feira, 15 de junho

21h10 - Quadrilha Junina Sinhá Matuta

21h50 - Quadrilha Junina Fagulhas do Agreste

22h30 - Quadrilha Junina Amigos do Furacão

23h10 - Quadrilha Junina Unidos da Roça

23h50 - Quadrilha Junina Portal do Agreste



22º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis

Sábado, 20 de junho

15h50 - Quadrilha Junina Flor Mirim

16h30 - Quadrilha Junina Encantos

17h10 - Quadrilha Junina Maracabarro

17h50 - Quadrilha Junina Matulão

18h30 - Quadrilha Junina 04 de Outubro

19h10 - Quadrilha Junina Couro Quente

19h50 - Quadrilha Junina Coração Mirim

20h30 - Quadrilha Junina Mirim Fusão

21h10 - Quadrilha Junina Matutinho Dançante

Domingo, 21 de junho

15h10 - Quadrilha Junina Xilindró de Ritmos

15h50 - Quadrilha Junina Trapiá

16h30 - Quadrilha Junina Raio de Sol Mirim

17h10 - Quadrilha Junina Raízes do Rosário

17h50 - Quadrilha Junina Tradição Nordestina

18h30 - Quadrilha Junina Quentão Mirim

19h10 - Quadrilha Junina Explosão

19h50 - Quadrilha Junina Mirim Evolução

20h30 - Quadrilha Junina Brincant’s Show

21h10 - Quadrilha Junina Os Matutos do Sertão

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