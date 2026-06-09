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FESTA JUNINA São João 2026: Recife divulga esquema de segurança, saúde, mobilidade e outros serviços Quase 4 mil pessoas vão trabalhar nos festejos juninos da capital

O esquema de serviços do São João 2026 do Recife foi repassado à imprensa em entrevista coletiva, realizada na manhã desta terça-feira (9), na sede do Centro de Operações do Recife (COP), no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana. Quase quatro mil pessoas de diversas secretarias vão trabalhar para garantir a fluidez dos festejos.

No encontro, foram detalhados os trabalhos de ordenamento de trânsito, assistência à mulher, direitos humanos e outras forças envolvidas. Com tema ‘Nossa Raiz’, a festa acontece entre os dias 10 e 29 de junho. Serão 14 polos espalhados pelo município (Sítio Trindade, Rio Branco, Pátio de São Pedro, Parque das Graças, Lagoa do Araçá, Barro, Totó, Campo Grande, Cordeiro, Ibura, Poço da Panela, Bongi, Vila Tamandaré e Brasília Teimosa).

A Sala de Reboco do Sítio Trindade, na Zona Norte, sofreu alteração quanto à localização. Neste ano, a partir do dia 19, ela vai passar a atuar no mesmo espaço onde fica o pavilhão de quadrilhas. A praça de alimentação também passa por mudança, situada próximo à entrada do Sítio, onde ficavam as equipes do COP e de segurança.

Serão 296 câmeras de videomonitoramento 24 horas espalhadas pelos arredores dos polos principais. Os aparelhos serão acompanhados diretamente da sede do COP.

O que é proibido no São João?

Entrada de itens de vidro (apenas latas ou plásticos são permitidos);

Entrada de cooler (dê preferência a bolsas térmicas);

Revenda de produtos (com risco de apreensão do material).

Anderson Soares, chefe do COP Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"Quem quiser levar bebida para consumo próprio, leve na bolsa térmica ou em um isopor pequeno. Quem chegar com material muito volumoso e, depois de entrar, for visto vendendo e não for licenciado, o material será apreendido. Nada que esteja fora do ordenamento urbano será permitido", alerta Anderson Soares, secretário executivo do COP Recife.

Mudanças no trânsito

As alterações no trânsito se iniciam a partir das 17h desta quarta-feira (10), por conta das eliminatórias das quadrilhas juninas, no Sítio Trindade. O transporte coletivo terá acesso prioritário aos arredores do local, ao contrário de carros particulares.

Com isso, devido ao intenso fluxo de pedestres, haverá interdição da Estrada do Arraial, na altura do acesso ao Sítio Trindade, entre as Ruas Ferreira Lopes e Bela Vista. O condutor que segue pela Estrada do Arraial e deseja ir sentido Casa Amarela, deverá acessar a Rua Arnoldo Magalhães e seguir à esquerda na Rua Desembargador Mota Júnior.

André Luís, inspetor da CTTU | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Quem passará na frente do Sítio Trindade? O transporte coletivo, viaturas de serviço e os brincantes que vão para as quadrilhas. Além de terem acesso, serão monitorados pelos nossos agentes”, explicou o inspetor da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), André Luís. Para o Sítio Trindade, serão 540 lançamentos.

Para o centro do Recife, o efetivo terá 150 lançamentos. Os festejos começam na quinta (11), a partir das 17h, com a Caminhada do Forró, com encerramento às 23h. Agentes da CTTU vão acompanhar o público em todo o percurso (da Rua da Moeda em direção à Praça do Arsenal).

Já os desvios de trânsito no entorno do polo da Avenida Rio Branco começam no domingo (14), a partir das 16h, quando a via fica bloqueada para veículos, como já é feito nos sábados e domingos.

Além disso, o efetivo da CTTU ainda ficará em pontos fixos, garantindo os bloqueios que serão montados nas proximidades da Praça do Arsenal, a exemplo das ruas da Guia, Observatório e Barão Rodrigues Mendes. O intuito é viabilizar a acomodação segura do público no entorno do palco.

As vias seguirão com bloqueios no entorno para apresentações de trios pé de serra, quadrilhas, bandas e muitas outras atrações, nos dias 14 a 24 de junho, além de 26, 27 e 28 do mesmo mês.

Saúde



A Secretaria de Saúde do Recife fez um incremento de 12% na equipe de profissionais que vão atuar no São João, com 370 pessoas. A novidade para 2026 é a oferta da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), um medicamento que cria uma barreira farmacológica para impedir a instalação e multiplicação do vírus HIV no organismo. Além disso, serão feitas testagens rápidas para infecções sexualmente transmissíveis (sífilis, HIV e hepatite B e C).

Luciana Albuquerque | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Aquelas pessoas que acham que têm o risco de não fazer sexo seguro devem procurar fazer a PrEP, lá no Sítio Trindade, mas a gente reforça a importância de fazer a prevenção combinada (profilaxia e preservativo) para prevenir outras infecções”, destacou a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Além desse serviço, no Sítio Trindade estarão à disposição do público uma ambulância básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de forma exclusiva, contando também com um posto de saúde fixo, um espaço redutor para troca de garrafas de vidro por material plástico, um espaço para vigilância sanitária, ambiental e do trabalhador. O Polo Rio Branco também terá uma ambulância dedicada e equipe redutora de danos para proibir a entrada com vidro na festa.

Cada um dos 13 polos descentralizados vai contar com uma base do Samu. “A Saúde está preparada para esse São João, mas queremos que todos brinquem de forma saudável. Se for beber, não dirija. Se for utilizar fogos de artifício, leiam o manual de instrução, não deixem as crianças soltarem fogos que não são permitidos para aquela idade e aproveitem com responsabilidade”, orientou Luciana.

Proteção à mulher



A Secretaria da Mulher do Recife vai contar com uma estrutura fixa no Sítio Trindade e outra móvel na Rio Branco para atender mulheres em situação de violência doméstica ou sexista. A prevenção e a conscientização contra violência de gênero também vão ser trabalhadas em todos os polos.

A secretária executiva da Mulher do Recife é Laleska Ferreira | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Hoje em dia não tem mais aquela de puxar para dançar. Tem que ter o ‘sim’. Sem consentimento é crime. Assédio e importunação sexual precisam ser enfrentados e prevenidos, não só no São João, mas em qualquer período do ano. Caso aconteça qualquer situação de violência durante a festa, seja ela doméstica ou sexista, vamos contar com essa equipe para acolher essa mulher e, além disso, temos o funcionamento 24 horas do Centro Clarice Lispector”, alertou a secretária executiva da Mulher do Recife, Laleska Ferreira.

O Centro de Referência Clarice Lispector citado por Laleska fica no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. Além dele, outros dois Serviços Especializados Regionalizados (SER) Clarice Lispector podem ser acionados pela população. Eles funcionam das 7h às 19h, nos bairros de Areias, na Zona Oeste, e Casa Amarela, na Zona Norte.

Direitos Humanos



O secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, considera que esta será mais uma edição do ‘São João de direitos’. A festa vai contar com uma rota acessível para usuários de cadeiras de rodas ou pessoas que tenham mobilidade reduzida.

A partir do dia 18, elas devem chegar ao Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, no bairro das Graças, das 18h às 0h. Essas pessoas serão levadas por uma van até o Sítio Trindade. Estarão disponíveis 40 vagas.

Marco Aurélio Filho, secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“A gente está levando essa perspectiva para que essas pessoas pertençam a essa festividade que é tão importante para a cidade. Além disso, ampliamos também os espaços para acessibilidade dentro do Sítio Trindade, seja no pavilhão de quadrilhas ou no local do show. Teremos audiodescrição para pessoas cegas ou com baixa visão, intérprete de Libras, agentes de Direitos Humanos e identificação de crianças”, detalhou o secretário.

Outra novidade da secretaria é a Campanha Recife 60+ que terá apresentação educativa dos grupos de teatro e coral do Centro de Convivência da Pessoa Idosa sobre cidadania, cuidado e prevenção contra doenças. Esse evento vai acontecer no Classic Hall, no dia 22 de junho, às 14h.

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