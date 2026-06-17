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SERVIÇOS São João 2026: SDS terá três centrais de videomonitoramento em Pernambuco e 1.200 câmeras Detalhes foram repassados em coletiva de imprensa

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) divulgou o esquema de segurança para o ciclo junino do estado.

Os detalhes foram repassados em entrevista coletiva nesta quarta-feira (17), no auditório da secretaria, em Santo Amaro, no centro da cidade.

Estiveram presentes representantes de diversas forças, como Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e das polícias Civil, Militar e Científica.

Pela primeira vez na história, o estado vai contar com três centrais de videomonitoramento. Elas estarão distribuídas pelo Recife, por Caruaru (Agreste) e Petrolina (Sertão).

Os 21 polos da festa contarão com cerca de 36 drones. Dez deles contam com tecnologia Thermal, que mapeia o calor das áreas (quantidade de pessoas). Cerca de 1.200 câmeras da SDS farão o videomonitoramento.

Cidades mais procuradas no ciclo junino

Caruaru;

Petrolina;

Gravatá;

Carpina;

Vitória de Santo Antão;

Palmares;

Bezerros;

Limoeiro;

Arcoverde;

Salgueiro;

Araripina;

Recife;

Paudalho;

Santa Cruz do Capibaribe;

Surubim;

Serra Talhada.

Números

Segundo a secretária executiva de Defesa Social de Pernambuco, Mariana Cavalcanti, foram investidos R$ 8,3 milhões na Operação São João 2026.

Até 29 de junho, os trabalhos mobilizarão 47.614 lançamentos. Ela ressalta e analisa que, em anos anteriores, as festas eram menores, mas agora, por conta das atrações nacionais e grandes concentrações de público, demandam reforço de efetivo.

“Esses centros de videomonitoramento ajudam muito no planejamento da operação e na segurança, porque a gente tem várias ocorrências com êxito, já a partir da [central] que temos aqui no Recife. São vários drones de última geração que foram adquiridos pelo governo do estado. Eles voam na chuva e facilitam as ações para identificar pessoas que desejam fazer furtos de celular, por exemplo. A gente consegue fazer esse monitoramento e até acompanhar a evolução da quantidade de público”, declara.

Por enquanto, ainda de acordo com a gestora, o reconhecimento facial não está disponível em todas as câmeras. Os equipamentos inteligentes que a pasta possui são voltados para detecção de placas de carros. O reconhecimento facial pertence a um sistema separado ao da inteligência.

Distribuição dos lançamentos extraordinários

Polícia Militar: 35.600

Polícia Civil: 3.500

Corpo de Bombeiros: 5.100

Polícia Científica: 238

Grupamento Tático Aéreo: 882

Corregedoria: 260

Defesa Civil: 30

SDS: 804

PMPE

O trabalho da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) será feito através de plataformas de observação elevadas (POE), de onde será feito o monitoramento com câmeras em tempo real. A corporação também vai atuar com controle de acesso aos polos festivos, drones, postos de comando e helicópteros do GTA.

Segundo o coronel Ivanildo Torres, que comanda a corporação, os trabalhos começaram desde o dia 30 de junho com lançamento de policiais em todo o estado. Embora a festa seja considerada de grande magnitude, ele garante que todos os polos estarão cobertos com a operação de segurança.

“Os drones com Thermal nos permitem consciências operacional e situacional, ou seja, a gente percebe alguns polos que precisam fechar as portas por uma questão de segurança. Outro ponto é a plataforma ‘PM Conectado’. Outrora lançávamos o efetivo sem essa tecnologia, a partir dos postos de comando. Hoje, a gente já consegue ver no terreno georreferenciado todo o policiamento lançado”, garante ele.

“A polícia quer que tenha festa, agora que a festa seja organizada, porque quanto mais organizada, maior é a segurança. Hoje, em todos os polos, a gente consegue ter um horário de início e de término. O pós-evento é importante, porque, muitas vezes, as pessoas ficam ali e elas precisam entender que a festa encerrou. Também têm os paredões que são formados. A gente faz uma sensibilização para que o pessoal desligue para que a gente possa voltar ao normal”, aponta Torres.

Corregedoria e Ouvidoria

A Corregedoria da SDS vai acompanhar de perto a atuação dos profissionais de segurança com plantão 24 horas, diretamente da sede localizada no centro do Recife.

Já a Ouvidoria atua de forma itinerante em polos com maior movimentação, como Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Vitória de Santo Antão, Surubim, Carpina e Gravatá.

Os canais abertos à população são o 181 e o 0.800.081.5001, bem como o site www.denunciainterativa.sds.pe.gov.br. Eles funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h, exceto domingos, feriados e finais de semana.

PCPE

A Polícia Civil de Pernambuco terá uma estrutura de delegacias móveis em Caruaru, Gravatá e Carpina. Postos de atendimento ao público também estarão dispostos no Pátio de Eventos de Caruaru, no Sítio Trindade (Recife), Petrolina, Arcoverde, Bezerros e Araripina.

O atendimento especializado às mulheres para proteção e acolhimento vai estar disponível no Sítio Trindade, Delegacia da Rio Branco, ambos no Recife, e no Pátio de Eventos de Caruaru. As sete Delegacias da Mulher que já funcionam 24 horas estarão em atendimento ininterrupto.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Caruaru e a que funciona no Pátio do Forró, em Caruaru, terão reforço de efetivo, totalizando 39 postos de trabalho. O Departamento da Mulher (DPMUL) vai realizar ações preventivas, com distribuição de material informativo e orientações ao público durante os festejos do Sítio Trindade e da Avenida Rio Branco, no Recife.

“A Polícia Civil vai estar presente tanto para um atendimento geral como também um atendimento específico à mulher vítima de violência. É importante que o público cadastre o telefone no ‘Alerta Celular’, porque, geralmente, facilita o trabalho da Polícia Civil. Hoje é muito comum que a gente faça abordagens e cheque se esse telefone realmente tem algum tipo de restrição”, afirma Felipe Monteiro, delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco. A gente tem conseguido devolver um número grande de celulares para as pessoas que foram vítimas de furto. Às vezes não se dá tanta importância, mas devolver um bem que foi comprado com muito esforço e com muita dificuldade por aquela vítima é um serviço relevante", reforça.

O sistema citado por ele, "Alerta Celular", recuperou, somente este ano, mais de 2.400 aparelhos telefônicos em Pernambuco. Através da PMPE, agentes vão atuar preventivamente, fornecendo orientações ao público, nos principais polos juninos.

Para cadastrar o celular na plataforma, é preciso acessar alertacelular.sds.pe.gov.br, criar uma conta, validando-a pelo e-mail e inserindo o IMEI, que é um sequencial de 15 dígitos que funciona como a "identidade" global do aparelho.

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco contará com reforço no efetivo para atendimento a todos os eventos no estado. 21 cidades vão ter o emprego de viaturas nos locais de evento. Os agentes da corporação vão trabalhar com ações técnicas, vistorias em estruturas temporárias, prevenção aquática, uso de drones e atuação no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalados no Recife, Caruaru e Petrolina.

“Nós temos um acréscimo de pessoas que vão para os polos para assistir também aos jogos [da Copa do Mundo]. Isso aumenta consideravelmente o uso de bebidas alcoólicas. Muitas vezes, as pessoas permanecem mais tempo nos locais, mesmo após o fim das atrações. Então, certamente, isso nos traz um pouco mais de atenção. Há também o uso de fogos de artifício e comemoração antes do jogo ou o momento da euforia de um gol”, destaca o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, coronel BM Eduardo Araripe. “Este ano, em virtude até dos novos equipamentos e das novas viaturas que foram acrescentadas à corporação, nós temos tido a condição, não só de manter o sistema 193 em atuação, mas de colocar equipamentos e viaturas também à disposição, de maneira exclusiva, dos polos de eventos. Isso nos dá um tempo de resposta menor, possibilitando que possamos fazer atendimentos de forma mais rápida”, finaliza ele.

Defesa Civil e Polícia Científica

A Defesa Civil de Pernambuco vai estar com equipes presentes permanentemente e articuladas com as Defesas Civis Municipais.

Além disso, o órgão vai trabalhar para adotar, imediatamente, as medidas necessárias para gestão de riscos e desastres causados por eventos extremos. Para receber alertas da Defesa Civil, é só enviar um SDS com o seu CEP para 40199.

Com equipes reforçadas, a Polícia Científica vai atuar nas principais proximidades dos polos juninos, garantindo agilidade na produção de laudos e no encaminhamento das ocorrências policiais.

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