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RECIFE Sítio Trindade celebra o dia de São João com transmissão da Copa do Mundo e shows Programação do Recife Junino, que dá uma pausa nesta quinta-feira (25), retorna na próxima sexta-feira (26) no Sítio Trindade

Nesta quarta-feira (24), dia de São João Batista e de jogo da Seleção Brasileira na disputa da Copa do Mundo de 2026, o Sítio Trindade, principal polo junino do Recife, a tarde foi voltada para a brincadeira das crianças e famílias.

No Pavilhão das Quadrilhas, a programação começou às 15h, com a Quadrilha Junina Brincants Show. Depois, as apresentações da Fada Magrinha e Mini Rock animaram os pequenos que se dividiam entre os passos de dança e os estouros dos traques de massa. Às 18h, Jangadinha e Ylana Queiroga fecharam o pavilhão.

A pedagoga Andrea Costa levou as duas filhas, os netos e o genro para conferir a programação infantil e aproveitar a estrutura junina do sítio. Uma tradição que, segundo Andrea, não poderia ser deixada de lado mesmo em um dia de jogo da Seleção Brasileira.

"A gente sempre vem no São João e não podia ser diferente, mesmo com o jogo. Daqui, vamos direto para casa assistir", afirmou a pedagoga. A pedagoga Andrea Costa entre as duas filhas, Nicole e Nabila, os netos, Ignácio e Marina, e o genro Joaquim. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

No palco principal, sob o comando de Beto Hortis, o público começou a "forrozar" por volta das 17h30 e dançou clássicos juninos, enquanto aguardava a transmissão do jogo do Brasil, que venceu a Escócia por 3x0, em Miami, nos Estados Unidos.

O grupo de amigos Débora Santana, Jailton Alves, Alyson Santos e Renatta Nery, que frequenta o São João do Sítio Trindade todos os anos, decidiu unir o útil ao agradável: assistir à transmissão do jogo do Brasil e dançar forró, antes e depois da partida.

O grupo de amigos Débora Santana, Jailton Alves, Alyson Santos e Renatta Nery. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

"Todo ano a gente vem, nem que seja uma noite. Esse ano, passamos a noite da véspera em família e decidimos assistir ao jogo aqui, entre amigos, e juntar as duas coisas", contou Débora.

Depois do jogo, os "forrozeiros" se despediram do São João 2026 ao som de Cristina Amaral e Joyce Alane.

Recife Junino

A programação do Recife Junino, que dá uma pausa nesta quinta-feira (25), retorna na próxima sexta-feira (26) no Sítio Trindade. Entre as atrações estão Coco de Mãe Preta, Assisão, Silvério Pessoa, Forró na Caixa, Elba Ramalho e Aécio dos 8 Baixos.

No sábado (27), o Sítio recebe ainda nomes como Lia de Itamaracá e Jorge de Altino. Finalizando a programação do polo em 2026, no domingo (28) se apresentam nomes como Nádia Maia, Nando Cordel e Maciel Melo.

No sábado (27), o sítio recebe ainda nomes como Lia de Itamaracá e Jorge de Altino. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Na próxima segunda-feira (29), dia de São Pedro, é a vez do Pátio de São Pedro, no bairro de São José, no Centro do Recife. O espaço recebe os homenageados Caju e Castanha, que se apresentam às 19h20, além do Coco de Mulheres e Siba.

Na Zona Sul do Recife, o polo Brasília Teimosa comanda as celebrações ao guardião das chaves do céu. Marron Brasileiro e Silvana Salazar estão entre as atrações.

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