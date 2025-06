São João: Bruno e Marrone, Mari Fernandez, Luan Santana e Calcinha Preta empolgam Petrolina

A- A+

Grandes nomes da música nacional agitaram a oitava noite de shows do São João de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, no domingo (22).

Um espetáculo de emoções, memórias e ritmos encantou os presentes no Pátio Ana das Carrancas, que, mais uma vez, ficou lotado de forrozeiros que curtiram a sequência de apresentações, do sertanejo apaixonado ao forró eletrizante.

A programação começou com a dupla Bruno e Denner, com hits do sertanejo. Em seguida, foi a vez de Jonas Esticado manter o embalo da noite.

Depois foi a vez do clima de nostalgia e romatismo com Bruno e Marrone e seu repertório repleto de clássicos. Quem ganhou espaço durante a apresentação da dupla foi Enzo, filho de Bruno, que foi recebido com calorosos aplausos do público presente no pátio.

A noite seguiu com Mari Fernandez e sua energia da nova geração. O ápice da noite ficou por conta de Luan Santana, em seu retorno ao São João de Petrolina, com um show repleto de romantismo, carisma e sucessos. Por fim, Calcinha Preta encerrou a programação com chave de ouro e muita emoção.

Calcinha Preta entoou clássicos como “Amor, Amor, Amor, Noite, Noite, Noite“, Ainda Te Amo” e "Mágica" e fez o público cantar com alma e reviver memórias que atravessam décadas.



Veja também