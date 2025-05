A- A+

SÃO JOÃO 2025 São João: Caruaru abre festa neste fim de semana com Ivete Sangalo, Solange Almeida e mais; confira Cidade promete recorde histórico com 3,8 milhões de visitantes e mais de 1.400 atrações

A cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, se prepara para receber cerca de 3,8 milhões de pessoas até o dia 28 de junho, durante a programação do São João 2025.

Com o tema “De fazenda à capital do São João” - uma homenagem à origem da cidade, surgida a partir da Fazenda Caruru - a festa promete mais de 1.400 atrações distribuídas em 14 polos. Só neste primeiro fim de semana, serão quase 70 shows e apresentações.

No sábado (31), a partir das 20h, o maestro Mozart Vieira comanda cerca de 150 músicos na Orquestra de Pífanos, abrindo a noite no Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga, o maior polo do evento, que chega a receber 100 mil pessoas por noite.

Também sobem ao palco Solange Almeida e Ivete Sangalo. Em outros seis polos espalhados pela cidade, o público contará com apresentações de bacamarteiros, trios pé de serra, emboladores, declamadores e artistas regionais.

No domingo (1º), o Polo Infantil abre sua programação às 16h, com bebeteca, atrações e brincadeiras para as crianças.

Às 19h30, no Pátio do Forró, a noite será dedicada ao “forró das antigas”, com shows de Mastruz com Leite, Limão com Mel e Caninana, relembrando sucessos das décadas de 1990 e 2000.

A expectativa econômica é alta - cerca de R$ 700 milhões movimentados, 100% de ocupação na rede hoteleira e 20 mil empregos gerados.

Segundo dados do Ministério do Turismo, Caruaru e Campina Grande (PB) lideram juntas a movimentação financeira dos arraiais pelo Brasil, movimentando aproximadamente R$ 2 bilhões.

“A gente se antecipa em todo o Nordeste, desde o lançamento da programação ao início da festa, e acaba ganhando uma vantagem no sentido de preparar a cidade para receber os turistas e preparar uma festa ainda mais robusta e que garanta lucros em diversos setores da cadeia produtiva do município e, também, das cidades vizinhas. Este ano, será ainda maior, mais seguro e mais sustentável”, ressalta o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro.

Noite gospel

Tradição no calendário local, a noite dedicada ao público evangélico acontece nesta quinta-feira (29), antes da abertura oficial do São João, atendendo a um pedido das igrejas locais.

A partir das 18h30, no Polo Azulão, apresentam-se as cantoras Yonara e Cassiane, também pastora, com mais de 40 anos de carreira.

Mais atrações

Ao longo de junho, a cidade recebe nomes como Elba Ramalho, Santanna, Wesley Safadão, Murilo Huff, Calcinha Preta, Leonardo, Bruno e Marrone, Vanessa da Mata, Mariana Aydar e Filhos de Gandhy.

A programação completa está disponível no Instagram oficial: @saojoaocaruaru.oficial.

Veja também