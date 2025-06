São João 2025: Cemit alerta sobre cuidados para banho seguro na RMR; confira tábua de marés

A- A+

Para quem escolher as praias da Região Metropolitana do Recife (RMR) em vez do interior para passar o São João, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) alerta para os cuidados necessários com o banho de mar durante o feriadão, entre os dias 21 e 24 de junho (sábado a terça-feira).

Neste período, estaremos sob influência da Lua Minguante, com variações de maré mais amenas. Os picos de maré alta serão entre 2 e 2,2 metros, principalmente à tarde, entre 12h30 e 15h30. Nessas condições, os riscos de incidentes com tubarões são maiores, devendo ser evitado o banho de mar.

As marés estarão mais secas, podendo possibilitar a formação de piscinas naturais protegidas por recifes, nas primeiras horas da manhã, entre 6h e 9h. Porém, o Cemit reforça que nos trechos de mar aberto, ou seja, sem proteção dos recifes, o banho de mar deve ser evitado em qualquer horário, pois os tubarões podem acessar áreas mais rasas, causando um encontro potencial com banhistas.

Segundo a Secretária Executiva do Cemit, Danise Alves, nessa época do ano, devido a condições ambientais específicas, como o aumento das chuvas, com a água mais turva e a migração de algumas espécies de tubarões para áreas costeiras, é fundamental redobrar os cuidados ao entrar no mar.

“Evite nadar em locais sinalizados com placas de risco de incidentes com tubarões. Dê preferência aos trechos monitorados pelo Corpo de Bombeiros e siga todas as orientações dos agentes de segurança e meio ambiente”, recomenda ela.

O Cemit indica ainda que banhistas evitem entrar no mar sozinhos, ao entardecer, ou após chuvas fortes.

“Jamais entre na água com sangramentos ou após o consumo de bebidas alcoólicas. E se estiver praticando esportes aquáticos, opte sempre por áreas seguras, fora da zona de risco”, completa Danise.

Condições de maré durante o feriadão de São João:

Dia 21/6 (sábado)

06h12 - 0.55m

12h27 - 2.10m

18h49 - 0.53m

Dia 22/6 (domingo)

00h51 - 2.05m

07h12 - 0.42m

13h23 - 2.17m

19h46 - 0.48m

Dia 23/6 (segunda)

01h49 - 2.17m

08h08 - 0.31m

14h23 - 2.22m

20h36 - 0.42m

Dia 24/6 (terça)

02h38 - 2.27m

09h04 - 0.22m

15h12 - 2.26m

21h23 - 0.38m

Cemit orienta também que a população evite o banho de mar nas seguintes condições:

Em áreas sinalizadas com placas e bandeirolas de risco de incidentes com tubarões;

Em locais sem recifes de proteção, sem formação de piscinas naturais;

Durante marés altas, principalmente à tarde e de madrugada;

No início da manhã ou final da tarde, horários de maior atividade dos tubarões;

Se estiver com sangramentos ou ferimentos, que podem atrair os animais;

Durante ou logo após chuvas, devido à maior turbidez da água;

Em áreas próximas à foz de rios, onde há alta concentração de matéria orgânica;

Se tiver ingerido bebida alcoólica;

Se estiver sozinho(a) no mar;

Se estiver usando objetos brilhantes ou coloridos, que atraem a atenção dos animais.

Trecho de atenção

Um trecho de 33 quilômetros, entre a Praia do Farol (Olinda) e os coqueirais da Praia do Paiva (Cabo de Santo Agostinho), é considerado zona crítica, exigindo atenção redobrada. De acordo com o Decreto Estadual nº 21.402/1999, é proibida a prática de atividades náuticas nesse trecho.

Além disso, existe uma proibição específica para banho em um trecho de 2,2 km na Praia de Piedade, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares (ao lado do Hospital da Aeronáutica), conforme decreto municipal de Jaboatão dos Guararapes.

