São João: Confira a programação de apresentações de quadrilhas juninas na Avenida Rio Branco

Já em clima de São João, a Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, área central da capital, recebe uma programação especial com apresentações de quadrilhas juninas. Ao todo, serão sete grupos, que performam de maneira gratuita para o público.

A abertura ocorreu no último domingo (11), com apresentações da Quadrilha Junina Tradição, às 16h, e da Quadrilha Junina Origem Nordestina, às 16h30. As próximas performances serão no próximo fim de semana: a Quadrilha Junina Dona Matura subirá aos palcos no sábado (17), às 19h, enquanto a Quadilha Junina Lumiar comandará os festejos no domingo (18), às 16h30.

A apresentação seguinte ocorrerá no dia 23, com a Quadrilha Junina Raio de Sol, às 16h30. No dia 24, será a vez da Quadrilha Junina Raízes do Pinho, a partir das 19h. O encerramento será no dia 25, na Quadrilha Junina Traque, às 16h30.

Confira a programação completa:

Dia 11 (Domingo)

16h - Quadrilha Junina Tradição

16h30 – Quadrilha Junina Origem Nordestina



Dia 17 (Sábado)

19h - Quadrilha Junina Dona Matuta



Dia 18 (Domingo)

16h30 - Quadrilha Junina Lumiar



Dia 23 (Sexta-feira)

16h30 - Quadrilha Junina Raio de Sol



Dia 24 (Sábado)

19h - Quadrilha Junina Raízes do Pinho



Dia 25 (Domingo)

16h30 - Quadrilha Junina Traque

