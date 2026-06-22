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FERIADO São João: confira o que abre e o que fecha em Pernambuco no feriado Capital pernambucana terá funcionamento especial já na segunda (22) e terça-feira (23)

O São João, celebrado e aguardado pela festa, música e tradição, será comemorada na quarta-feira (24). A data, que é feriado municipal do Recife, trará um expediente também para repartições do governo de Pernambuco, além de alterações no comércio da Região Metropolitana.

A capital pernambucana terá funcionamento especial já nesta segunda (22) e terça-feira (23). As datas foram decretadas pontos facultativos pelo secretário de Articulação Política e Social em exercício da capital pernambucana, Victor Pinheiro de Carvalho.

Com isso, no Recife, na segunda, terça e quarta-feira da semana do São João as repartições públicas e entidades de administração do município não vão funcionar. Serviços essenciais da cidade terão expediente normal.

No governo de Pernambuco, o funcionamento vai seguir a mesma lógica, já que esta segunda (22) e terça-feira (23) também foram decretadas como pontos facultativos. O esquema, com isso, será de fechamento das repartições públicas e entidades de administração do estado, exceto pelos serviços indispensáveis.

A abertura das lojas do centro e de bairros do Recife será facultativa apenas na quarta-feira (24), segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife). No fim de semana, segunda e terça-feira o funcionamento será normal.

Já os shopping centers da Região Metropolitana do Recife (RMR) funcionarão em horário especial na véspera e no dia de São João.



Confira o que abre e o que fecha na RMR durante o São João:

Comércio

23/06 (terça-feira) - normal (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - Facultativo (São João e jogo do Brasil)

Shoppings

Recife

Shopping Recife

23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

RioMar Recife

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping Boa Vista

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping Tacaruna

23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Plaza Shopping

23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping ETC

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 12h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping de Afogados

23/06 (terça-feira) - das 9h às 17h (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - fechado



Olinda

Shopping Patteo Olinda

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Paulista

Paulista North Way Shopping

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Camaragibe

Camará Shopping

Dia 23/06 - das 10h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes

23/06 (terça-feira) - das 9h às 19h (véspera de São João)

24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)



Igarassu

Shopping Igarassu

Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 12h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Moreno

Recife Outlet

Dia 23/06 - das 9h às 19h (véspera de São João)

Dia 24/06 - das 9h às 18h (São João e jogo do Brasil)

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