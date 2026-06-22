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FERIADO

São João: confira o que abre e o que fecha em Pernambuco no feriado

Capital pernambucana terá funcionamento especial já na segunda (22) e terça-feira (23)

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RMR terá funcionamento especial durante o feriado e pontos facultativosRMR terá funcionamento especial durante o feriado e pontos facultativos - Foto: Rafael Furtado/Arquivo Folha de Pernambuco

O São João, celebrado e aguardado pela festa, música e tradição, será comemorada na quarta-feira (24). A data, que é feriado municipal do Recife, trará um expediente também para repartições do governo de Pernambuco, além de alterações no comércio da Região Metropolitana.

A capital pernambucana terá funcionamento especial já nesta segunda (22) e terça-feira (23). As datas foram decretadas pontos facultativos pelo secretário de Articulação Política e Social em exercício da capital pernambucana, Victor Pinheiro de Carvalho.

Com isso, no Recife, na segunda, terça e quarta-feira da semana do São João as repartições públicas e entidades de administração do município não vão funcionar. Serviços essenciais da cidade terão expediente normal.

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No governo de Pernambuco, o funcionamento vai seguir a mesma lógica, já que esta segunda (22) e terça-feira (23) também foram decretadas como pontos facultativos. O esquema, com isso, será de fechamento das repartições públicas e entidades de administração do estado, exceto pelos serviços indispensáveis.

A abertura das lojas do centro e de bairros do Recife será facultativa apenas na quarta-feira (24), segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife). No fim de semana, segunda e terça-feira o funcionamento será normal.

Já os shopping centers da Região Metropolitana do Recife (RMR) funcionarão em horário especial na véspera e no dia de São João. 

Confira o que abre e o que fecha na RMR durante o São João:

Comércio

 23/06 (terça-feira) - normal (véspera de São João)
24/06 (quarta-feira) - Facultativo (São João e jogo do Brasil)

Shoppings

Recife
Shopping Recife
23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)
24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

RioMar Recife
Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)
Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping Boa Vista
Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)
Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping Tacaruna
23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)
24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Plaza Shopping
23/06 (terça-feira) - das 9h às 18h (véspera de São João)
24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping ETC
Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)
Dia 24/06 - das 12h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Shopping de Afogados
23/06 (terça-feira) - das 9h às 17h (véspera de São João)
24/06 (quarta-feira) - fechado
 
Olinda
Shopping Patteo Olinda
Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)
Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Paulista
Paulista North Way Shopping
Dia 23/06 - das 9h às 18h (véspera de São João)
Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Camaragibe
Camará Shopping
Dia 23/06 - das 10h às 18h (véspera de São João)
Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes
23/06 (terça-feira) - das 9h às 19h (véspera de São João)
24/06 (quarta-feira) - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada
Dia 23/06 - das  9h às 18h (véspera de São João)
Dia 24/06 - das 11h às 18h (São João e jogo do Brasil)
 
Igarassu
Shopping Igarassu
Dia 23/06 - das  9h às 18h (véspera de São João)
Dia 24/06 - das 12h às 18h (São João e jogo do Brasil)

Moreno
Recife Outlet
Dia 23/06 - das  9h às 19h (véspera de São João)
Dia 24/06 - das 9h às 18h (São João e jogo do Brasil)

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