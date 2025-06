São João de Arcoverde: Ycaro e Vitório, Rey Vaqueiro e Brasas do Forró agitaram Polo Multicultural

A- A+

A noite de sexta-feira foi animada no São João 2025 de Arcoverde. A festa começou com Ycaro e Vitório, que subiram ao palco e agitaram o público com "Como Um Anjo".



Em seguida, foi a vez de Rey Vaqueiro, que começou seu show com "Bateria Acabou". Com um repertório com "Alô Amor" e "Bem-vinda ao Meu Mundo", Rey Vaqueiro empolgou os fãs.

Brasas do Forró fechou a noite levando grandes sucessos da carreira. Com músicas como "Pergunta Sem Respostas" e "Todo o Tempo É Pouco Pra Te Amar", a banda fez o público dançar durante todo o show.





