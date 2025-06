São João de Caruaru 2025: Claudia Leitte, volta da drilha e mais 160 atrações marcam fim de semana

A- A+

Caruaru se prepara para um dos fins de semana mais agitados do São João 2025. Entre quinta-feira (12) e domingo (15), a cidade do Agreste pernambucano terá mais de 160 apresentações espalhadas por 13 polos culturais, além do retorno de uma tradição dos anos 1990: a drilha, um trio elétrico junino que volta às ruas com arrasta-pé e ritmos nordestinos.

Batizada de “Nossa Drilha”, a atração será realizada no domingo (15), com artistas locais e participação da cantora Claudia Leitte.

A festa começa em celebração ao Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, com o Festival Atemporal no Pátio do Forró, projeto da banda Calcinha Preta que reúne convidados em três horas de grandes sucessos. A noite terá, ainda, o romantismo de Léo Magalhães, que estreia no palco principal do evento.

Até o domingo, o Pátio do Forró recebe atrações de destaque como Léo Santana, Tarcísio do Acordeon, Raphaela Santos, Batista Lima e Bell Marques.

No Polo Azulão, dedicado à diversidade da música brasileira, o público poderá curtir a MPB de Vanessa da Mata e o samba do grupo Sem Compromisso.

Já no Alto do Moura, espaço dedicado ao forró tradicional, os destaques são Novinho da Paraíba, Caviar com Rapadura e Samya Maia. O local também é palco do Polo das Quadrilhas, que sedia, no domingo (15), o Festival de Quadrilhas Estilizadas de Caruaru.

Na estação ferroviária, o público poderá encontrar apresentações de repentistas, emboladores, trios pé de serra, bacamarteiros, danças populares e bandas de pífanos.

Até 28 de junho, a expectativa é de que o São João de Caruaru reúna 3,8 milhões de pessoas, movimentando cerca de R$ 690 milhões na economia local e alcançando quase 100% de ocupação hoteleira.

Entre os nomes que ainda passarão pelos palcos da cidade estão Matheus & Kauan, João Gomes, Priscila Senna, Xand Avião, Almério, Filhos de Gandhy, Brasas do Forró e Petrúcio Amorim.

A programação completa, com horários e atualizações, está disponível no Instagram oficial da festa: @saojoaocaruaru.oficial.

Confira a programação do São João de Caruaru 2025 de quinta (12) a domingo (15):

Pátio do Forró



Quinta-feira (12) - a partir das 19h30

Guilherme Topado

Calcinha Preta (Atemporal)

Léo Magalhães



Sexta-feira (13) - a partir das 19h30

Renatto Pires

Adelmário Coelho

Tarcísio do Acordeon

Léo Santana



Sábado (14) - a partir das 19h30

Vitor Fernandes

Raphaela Santos

Mano Walter

Lambassaia



Domingo (15) - a partir das 19h30

Fael Mariz

Batista Lima

Bell Marques

Zé Vaqueiro



Polo Azulão



Quinta-feira (12)

Festival Rock Azulado

Blood Rain - 19h

Tron - 20h20

Billy Jack - 21h40

Joanatan Richard - 23h



Sexta-feira (13)

Banda de Pífanos de Caruaru (Os Bianos) - 20h

Vanessa Da Mata - 21h30

Diablo Angel- Participação de Onildo Almeida - 23h

Alkymenia - 0h30



Sábado (14)

Vou Pra Batucada - 20h

Sambar e Love - 22h

Sem Compromisso - 0h



Polo Alto do Moura



Sábado (14)

Novinho da Paraíba - 12h

Ballet Marcos Mercury - 12h

Banda Capital do Sol - 14h

Caviar com Rapadura - 16h



Domingo (15)

Mel Com Terra - 12h

Ballet Marcos Mercury - 12h

Alex Júnior - 14h

Samya Maia - 16h

