AGRESTE São João de Caruaru 2025: programação será divulgada do dia 19 de março; confira detalhes Evento ocorrerá às 10h, no Centro Multicultural do Alto do Moura

Com o fim do Carnaval, é a vez de abrir espaço para outra grande e tradicional festa, que é a cara do Nordeste e, especialmente, de Pernambuco.



Considerado o "Maior e Melhor São João do Mundo", os festejos juninos de Caruaru, no Agreste do Estado, devem, mais uma vez, arrastar uma multidão nos próximos meses.



E para matar a curiosidade dos forrozeiros que estão ansiosos para o início da festa, a prefeitura da cidade divulgou a data de lançamento da programação.

A grade de artistas e todos os detalhes do São João de Caruaru 2025 serão informados no próximo dia 19 de março.



O evento, que deve divulgar as atrações do polo principal - Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga -, e de outros palcos descentralizados, ocorrerá às 10h, no Centro Multicultural do Alto do Moura.



Ainda segundo a Prefeitura de Caruaru, o lançamento oficial da programação também será transmitido ao vivo, no canal da PrefTV, no YouTube.

