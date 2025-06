A- A+

AGRESTE São João de Caruaru 2025: carreta do Cinema Rodoviário da PRF chega para abrilhantar festas juninas Veículo possui sistema de projeção e recebe até 48 pessoas por sessão

Leia também

• Bombas, só se forem as de São João

• São João 2025: veja a programação desta quinta (19) em Pernambuco

A carreta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou mais uma vez para abrilhantar o São João de Caruaru, no Agreste pernambucano, e reforçar as ações educativas durante as festividades juninas.

Veículo estará à disposição no período junino | Foto: Divulgação/PRF

O veículo funciona como uma sala de cinema e ficará estacionado no bairro Maurício de Nassau, a partir desta quinta-feira (19) até o sábado (28), para receber o público que passa pelo local.

A carreta tem capacidade para 48 pessoas por sessão. Possui toda a estrutura de uma sala de cinema, com sistema de projeção, poltronas, ar-condicionado, banheiros e até mesmo máquina de pipocas.

As sessões duram cerca de 40 minutos, quando são apresentados vídeos sobre segurança no trânsito. É uma atração a mais para quem curte o São João, sem esquecer que a responsabilidade de construir um trânsito mais seguro é de todos.

Veja também