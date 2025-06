A- A+

São João São João de Caruaru: mais de 130 atrações agitam segundo fim de semana da festa; veja programação Os festejos continuam em 12 polos da cidade do Agreste pernambucano com perfomances de artistas como Elba Ramalho, Pablo e Wesley Safadão

O São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, entrou em seu segundo final de semana nesta quinta-feira (5) e contará com mais de 130 atrações até domingo (8). As apresentações ocorrem em 12 polos espalhados pela cidade para animar o público com muita música, teatro, dança e poesia.

No principal palco do evento, o Pátio do Forró receberá nomes como Elba Ramalho, Pablo, Wesley Safadão, Dorgival Dantas e Murilo Huff entre sexta-feira e domingo. Natural de Petrolina, no sertão do estado, o cantor Léo Foguete fará sua estreia no São João de Caruaru.

Já o Polo Alto do Moura, local conhecido pelos ateliês de artesanato, terá Santanna, o Cantador, neste domingo (8), ao meio-dia. Outras bandas de forró que fizeram sucesso nos anos 1990, como Cavalo de Pau e Calango Aceso, realizarão apresentações no mesmo palco. O espaço é reservado ao forró e terá, até o dia 28 deste mês, 54 horas dedicadas ao ritmo nordestino.

O Polo Azulão, polo alternativo do festejo, trará a premiada Mariana Aydar, o reggae da Tribo de Jah, a embolada de Caju e Castanha, além dos tradicionais João do Pife, Quinteto Violado e Big Band à Nordestina.

O São João de Caruaru também conta com polos destinados para trios pé-de-serra, bacamarteiros, quadrilhas e grupos de dança, emboladores e repentistas, o que reforça a tradição e regionalidade do evento. O público infantil também tem um espaço reservado nas festividades e conta com programação especial.

Este ano, são previstas que 3,8 milhões de pessoas visitem a Capital do Forró até o final da festa. Este público deve movimentar uma média de R$ 700 milhões na economia local e gerar 20 mil empregos diretos e indiretos.

A programação completa pode ser acessada no Instagram do São João de Caruaru.

Confira os horários das apresentações nos principais polos neste fim de semana no São João de Caruaru:

Pátio do Forró

Sexta (6)

19h30 - Pablo

21h30 - Elba Ramalho

23h15 - Manim Vaqueiro

1h15 - Léo Foguete

Sábado (7)

19h30 - Douglas Leon

21h15 - Juliana e Bonde do Forró

23h15 - Wesley Safadão

1h15 - Seu Desejo

Domingo (8)

19h30 - Cavaleiros do Forró

21h15 - Murilo Huff

23h15 - Dorgival Dantas

1h15 - Renan Cruz

Polo Azulão

Quinta (5)

19h - Amanan

20h20 - Viatura

21h40 - Kha-Ruá

23h - Sombra dos Anjos

Sexta (6)

20h - João do Pife 70 anos de História e Banda de Pífanos Dois Irmãos

22h - Caju e Castanha

0h - Tribo de Jah

Sábado (7)

20h - Big Band à Nordestina

21h30 - Quinteto Violado

21h30 - Ballet Marcos Mercury

23h - Maestro Mozart Vieira

0h30 - Mariana Aydar

Polo Alto do Moura

Sábado (7)

11h45 - Capim com Mel

11h45 - Ballet Marcos Mercury

13h - Trio Nordestino

14h55 - Targino Gondim

16h30 - Calango Aceso



Domingo (8)

12h - Santanna, o Cantador

12h - Ballet Marcos Mercury

14h - Amazan

16h - Cavalo de Pau



Veja também